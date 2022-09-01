小學英文教輔書藏性暗示 新疆出版社：是盜版

網路瘋傳的小學英語性暗示教材，被指為出版者的新疆文化出版社強調，該書是非法盜用社名、書號的出版物。（取材自微博）

中國教材爭議又掀起一樁，此次是小學教輔圖書內的習題配圖，高度涉及性暗示，出現擬人化字母 形態，具備明顯的性器官，有網友表示「大受震撼」。不過面對網友排山倒海批評，出品的新疆 文化出版社表示，經核查該讀物是盜版出版物。

來源：YouTube

針對網路出現的由新疆文化出版社出版的「小學劍橋英語同步練習」三年級上冊教輔圖書，其內容含有「不適宜未成年人使用資訊」一事，新疆文化出版社8月31日傍晚發表聲明稱，該社對該書內容進行核對審查，通過對書號、圖書在版編目CIP資料（見中國圖書書來源資料製作系統匯出資料）、版印次時間、印刷委託書及電子版樣書逐一審核，「發現以上事項均不相符，因此，網上出現的上述圖書為非法盜用我社社名、書號的非法出版物」。

新疆文化出版社強調，已向相關部門反映，協助對以上違法違規行為審查調查並給予維權，亦保留付諸法律手段的權利。

網傳圖片顯示，這本英語練習本，其中一條題目是「你認識下面的人體藝術字母嗎？請在括號內標號（1-5）」。在選項中，類似「火柴人」的人體通過纏繞、相擁等動作，擺出「A」、「B」、「C」、「D」、「E」5個大寫字母造型，有指該些「火柴人」不但有男女區分，還有明顯的性器官指向，被指具有高度性暗示，也被網友痛批為又一次「毒教材」。

而不久前的5月時，中國人民教育出版社出版的小學數學教材，被指出其內部插畫人物長相太過怪異、還出現少女隱私部位、五星旗不準確等問題，教育部 專門成立的調查處置工作組，調查後，對有關單位及27名失職失責人員進行「嚴肅追責問責」。

臨近開學之際，不少家長、學生已拿到「人教版」的新版教材。新版教材繪製的封面和插圖都已換成「中國風」，插圖人物形象活潑。有家長稱滿意，但有老師質疑教材內容，指教材知識結構編排混亂。老師表示，若按照教材編排教學，不利於中小學生學習，認為此次改版換湯不換藥，只把插圖和封面換了就算「交差」。