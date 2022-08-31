買8800元平板才能進「智慧班」 山西中學被控強迫推銷

太原市第66中學校在新生家長會上介紹「智慧班」相關情況。（取材自新華網）

數位時代下，電子產品如平板電腦逐漸被應用在教學現場，但卻有學校巧立名目，利用購買平板電腦才能分到「智慧班」，否則分到普通班的規定，要求學生家長繳納高達8800元（人民幣，約1284美元）的費用。有不少家長雖然經濟狀況不寬裕，但為了孩子分到「好班級」，仍硬著頭皮繳錢。

新華社報導，山西省太原市第63中學校被投訴向家長推銷與第三方合作的「智慧課堂」，暗示誘導家長購買費用8800元的平板電腦資源服務，有購買服務的學生才能進入「智慧班」。

根據國務院 第九次大督查第一督查組的調查，第63中學高一學生家長李明（化名）表示，在7月下旬舉行的新生報到會上，校方用大量時間介紹學校與山西龍之門教育科技公司合作推出的「智慧課堂」，稱是要用於課堂教學、作業批改等用途，高中三年要價1萬3200元（約1926美元），一次性繳納可享優惠價8800元。

調查指出，提供平板的公司也拒絕學生自備平板加裝上述服務軟體，理由是學校統一購買的平板才有「特別訂製的功能」。

報導稱，太原市有這種變相要求學生購買平板的學校不只第63中學，第15中學自2017年起每年設立兩個「智慧班」，第11中學校初中部也購買了龍之門價值5800元的網絡學習資源。迎澤區第三實驗小學、尖草坪區恆大 御景灣實驗小學校等也在效仿開設「智慧班」，繳費價格在3000到4000元。

事實上，浙江嘉興、雲南思茅等地近年來也曾出現過類似情況，因此被督促整改。

督查組調查統計，2017年至今，太原市近5000名學生購買了龍之門等公司的「智慧課堂」服務，這幾家公司以此收費約2400萬元。

對此，其中一間被投訴的第66中學在接受調查時表示，「沒有亂收費現象發生，但是在與家長的溝通方面存在不細緻、對政策的解讀不到位不全面的現象，使家長產生了不必要的誤會」。