國務院督查內蒙篇／大量農田機電井廢棄 公帑打水漂

機電井房門外長滿雜草，內部空空如也。（新華社）

近年來，內蒙古通遼市爭取資金，為開展土地整治、高標準農田、節水灌溉農業等重大項目建設，配套建設了大量農田機電井，但一些機電井淪為「擺設」，大量資金建設農田機電井使用效果不佳，甚至「打了水漂」。

有的機電井房門長滿雜草殘破不堪，井房內部有的只剩一個深坑，灌溉用的管道、電表不翼而飛。中國國務院 第九次大督查第二督查組在內蒙古自治區通遼市發現，科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼後旗、科爾沁區等多地不同程度存在農田機電井損毀、廢棄的現象。

科左中旗寶龍山鎮西查幹吉嘎查廣袤的玉米地裡，矗立著一幢幢橙頂粉牆的機電井房，如同童話裡的小城堡。然而走進裡面，景象卻令人大跌眼鏡。

據當地村民稱，這批機電井大約在2012年前後建成。「從一開始就不能正常使用。」村民郝大媽反映，「地裡的機電井沒法用。前些年乾旱時，只能拉著柴油發電機和大泵，從多年前大隊打的土井裡抽水澆地，費時費錢。」

機電井不能正常使用的情況，在其他旗縣不同程度存在。督查組從電力部門後台抽取了2363台農村機電井變壓器用電量數據，發現在最近三年中，這些機電井中用電量為零的多達五成，這意味著有一半建成就閒置。

督查組了解到，近年來科左後旗新建的農田水利設施，是由發改局、財政局、國土局、水務局、農牧局、民委等多個部門申請項目資金實施的。這些部門在爭取項目資金時態度積極，一旦竣工驗收完畢，就按「誰受益、誰維護」原則移交村集體，很少繼續對這些農田水利設施履行監督、管理責任，重建設輕管理傾向十分明顯。

該旗查日蘇鎮負責人反映，自鄉鎮農田水利設施完工後，主管單位就再也沒有對各村機電井的維護提供過資金、技術、管理等實質性支持。其他地方也有農民反映，機電井需要維修時，村上讓找鎮裡，鎮裡又讓找村里，多次撥打熱線反映也沒人理。

督查組建議，通遼市全面組織排查整改，及時組織搶修維護，逐項銷號，舉一反三。