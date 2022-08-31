國務院督查武漢篇／貨車上牌 中介：我打招呼才行

一名中介代辦人員說，「我要跟所長打招呼才可以」。（央視截圖）

近日國務院 大督查備受外界關注。央視「新聞直播間」30日公布國務院大督查在湖北武漢 和上海督查，分別發現有大貨車上牌遇到中介猖獗，以及在上海辦理居住證要繳稅等相關問題。

國務院督查地點包括山西、內蒙古、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、新疆等19個省（區、市）和新疆生產建設兵團。

第十督查組核查群眾在「互聯網+督查」平台反映的問題線索時發現，武漢市中重型柴油大貨車上牌通過正規渠道極其困難，而旁邊的中介卻十分猖獗，聲稱不找他們就無法辦理。中介聲稱「我要跟所長打招呼才可以」，大量的貨車司機在多次碰壁後，最終不得不花錢找中介，督查組隨即展開明察暗訪。

一名中介代辦人員說，「每輛車1100元(人民幣，約159美元)，你自己搞更麻煩，現在程序蠻多，我還要跟監管平台跟他們打招呼，不然過不了的。」

在武漢市另外一家車管所，工作人員直接建議找中介，「我們幫你交上一個人過來，你們談多少錢，你說划得來，你就叫他代辦」。

針對發現的問題，督查組向武漢市公安局交通管理局進行了反饋，交管部門表示，全面接受督查發現的問題。

此外，第四督查組在上海市督查期間接到群眾反映，上海市部分街鎮辦居住證要申辦人先交房產出租稅，否則不予受理，督查組隨即展開調查。

上海是閔行區某社區租戶李先生說，「社區事務受理服務中心說我們不管，你是租房的還是房東 ，有繳稅證明我才給你辦居住證，是這個意思。」

李先生在閔行區租了個房子，要辦居住證，但社區事務受理服務中心要求他交一個應該房東交的房產出租稅的繳納證明，否則不給辦。

但是房東沒有辦居住證的需求，所以房東不會交，只能是想辦居住證的租客交。居住證和房產出租稅一捆綁，讓每個月2000元房租的李先生，每年還要多交571元的稅。

督查組認為，上海市部分基層政府和社區服務中心違規設定公共服務的前置條件，強行將居住證辦理與房產出租稅徵收捆綁，侵害了群眾合法權益。