重慶山火撲滅 領導當政績開慶祝會挨轟

曝重慶某地召開森林火災撲火慶祝大會領導激昂發言：獲得新生，走向世界。（視頻截圖）

極端高溫 與乾旱，重慶自17日起發生多起森林火災，當地官民迅速組織「血肉長城」撲救。在上萬人鏖戰多個日夜後，重慶全市山火 撲滅。救火人員撤離時，市民夾道歡送令人動容。但隨後竟有重慶某地官員把災難當成政績，召開森林火災撲火慶祝大會，領導還激昂發言「重慶獲得新生，走向世界」，網上罵聲一片。

來源：YouTube

根據網傳視頻，參與上述慶祝大會的領導上台致詞說，「經歷驚心動魄的4天，縉雲山保住了，這是北碚建城90年來通過的一次大考，北碚獲得了新生，北碚人將以嶄新的精神面貌，建設北碚走向世界。」

慶祝大會視頻發上網路後，網友一面倒開罵，有網友質疑幾萬人救火，站在外圍的看熱鬧指手畫腳的人在這裡開慶功會。還納悶詢問，這頓飯是公款嗎？救火的吃到沒有？消防官兵和志願者參加了嗎？

還有網友酸，「經歷了一場大火就走向世界了，傻逼一個」、「 多來幾場山火，重慶就不是走向世界了，走出太陽系都有可能」。

一批從雲南前往重慶北碚參與滅火工作的消防員，28日撤離北碚區撤離。不少當地民眾自發前來，夾道歡送消防員。（中新社）

有網友感慨地說，不管什麼原因，都不能開慶祝大會，畢竟遭受了災情，「這錢節約出來做好防火不是更好嗎？」

據了解，重慶市這次森林大火，在雲南省森林消防總隊跨省增援重慶下，終於將大火全部撲滅，逾300名最後一批增援消防隊員撤離當地時，受到民眾夾道歡送，有人送上特產、拉布條，敲鑼打鼓歡送。