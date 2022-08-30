重慶山火撲滅 領導當政績開慶祝會挨轟
極端高溫與乾旱，重慶自17日起發生多起森林火災，當地官民迅速組織「血肉長城」撲救。在上萬人鏖戰多個日夜後，重慶全市山火撲滅。救火人員撤離時，市民夾道歡送令人動容。但隨後竟有重慶某地官員把災難當成政績，召開森林火災撲火慶祝大會，領導還激昂發言「重慶獲得新生，走向世界」，網上罵聲一片。
來源：YouTube
根據網傳視頻，參與上述慶祝大會的領導上台致詞說，「經歷驚心動魄的4天，縉雲山保住了，這是北碚建城90年來通過的一次大考，北碚獲得了新生，北碚人將以嶄新的精神面貌，建設北碚走向世界。」
慶祝大會視頻發上網路後，網友一面倒開罵，有網友質疑幾萬人救火，站在外圍的看熱鬧指手畫腳的人在這裡開慶功會。還納悶詢問，這頓飯是公款嗎？救火的吃到沒有？消防官兵和志願者參加了嗎？
還有網友酸，「經歷了一場大火就走向世界了，傻逼一個」、「 多來幾場山火，重慶就不是走向世界了，走出太陽系都有可能」。
有網友感慨地說，不管什麼原因，都不能開慶祝大會，畢竟遭受了災情，「這錢節約出來做好防火不是更好嗎？」
據了解，重慶市這次森林大火，在雲南省森林消防總隊跨省增援重慶下，終於將大火全部撲滅，逾300名最後一批增援消防隊員撤離當地時，受到民眾夾道歡送，有人送上特產、拉布條，敲鑼打鼓歡送。
微博、微信上都有人感嘆：「這大概是中國獨有的場面了」。還有人注意到1998年時也發生過幾乎一模一樣的畫面，「1998年，2022年，歷史是一個輪迴」。
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