高考不到300分給600分學生上課？ 賈淺淺又惹議

西北大學文學院副教授賈淺淺，爭議頗多。（取材自微博）

知名作家賈平凹女兒、西北大學 文學院副教授賈淺淺入列作協會員名單受議論，新華網評論，「或可自賞，莫付流觴」；光明網也評論，「文學可以傳承，不能世襲」；半月談、俠客島也相繼發表評論。事件發酵後，賈淺淺再被爆高考 成績不到300分，卻給名校600分的學生上課。目前本人及校方尚未對此事作回應。

據網易號自媒體「偵姐有料」報導，網路上雖然群情激憤，中國作協只說程序合規，不說參選的過程問題。看來沒有特別過硬的證據，是很難逆轉賈淺淺入作協。

最近，輿論又聚焦到賈淺淺的高考成績上了。賈淺淺的本科是在西北大學就讀，學習時間五年，按照現在的學制，就是專升本的本科學歷。網傳賈淺淺1998年高考不到300分，有人說只有250分左右。以她就讀的專業，大專都上不了，不要說211的西北大學了。賈淺淺是怎麼上的西北大學，成為了全社會的疑問。

賈淺淺成為作協會員，作協可以說出一堆理由，她的「屎尿體」詩不管如何低俗，都有可洗的地方，但是不到300分上大學，賈氏父女與西北大學就很難不說明清楚了。

高考不到300分的賈淺淺如何進西北大讀書，還獲得碩博學位，現在是副教授的身分。這裡待解的謎團太多了，無形中把西北大學徹底捲了進來。

高考300都分不到的人成為副教授，現在可以給西北大學一幫高考成績600分的211學生上課，簡直是對「小鎮做題家」的一種褻瀆。

網友質疑賈淺淺，渴望的是相對公平的升學 與就業環境。賈淺淺不管是升學還是就業，後面都有一個「好爸爸」的痕跡，如果賈平凹什麼都不是，賈淺淺會有今天的「地位」嗎？