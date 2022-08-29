湘雅二院黑心醫 再爆害人失去肛門…劉翔峰恐終生禁業

湘雅二醫院醫師劉翔峰遭調查。（取材自健康時報）

中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰遭舉報「醫德敗壞」，經六名醫學 專家對其醫療行為初步核查，發現劉翔峰涉嫌嚴重違法，相關資料已移交長沙市監察委員會監察調查。日前，又有一名受害病患指控，經劉翔峰治療失去肛門，如今每天身上都要掛著一個「屎袋」，不僅不方便，更讓他感到「沒有尊嚴」。

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健康時報報導，52歲的患者張華（化名）曾因罹患直腸腫瘤 接受劉翔峰治療，張華的妻子王晴（化名）說，「他跟我說，我先生需要做肛門改道，不改道就沒命」，雖然之前上海的醫師告訴他，「腫瘤離肛門還有8-12厘米，沒必要改道」，但張華最後決定聽從醫師的意見，做肛門改道手術 。

張華術後恢復不錯，但隨後發燒，劉翔峰告訴王晴這是營養跟不上，需配合服用蛋白粉才能加快好轉，於是王晴又花6000多元（人民幣，下同，約867美元）購買蛋白粉。王晴疑惑：「我先生才52歲就失去肛門，到現在我們仍然懷疑這個手術做得到底對不對」。

羅月（化名）的母親沈玲（化名）也是劉翔峰的患者。沈玲因腰背劇烈疼痛接受劉翔峰手術，術中確定患惡性腫瘤，需進行胰腺中段切除術。劉翔峰說擔心母親出血多，不如先保住命，胰腺中段切除後，放置兩根引流管將胰液從腹腔引流。「但我媽在術後出現了嚴重的胰漏，並伴有出血和高燒。之後，我母親又接受了劉翔峰上級醫師的胰空腸內引流手術，至此病情才得以改善」。

羅月說，「後來我去上海一家三甲醫院就診，醫師告訴我，做了胰腺中段切除術但不做空腸內引流是萬萬不可的」。2017年，沈玲的手術刀口再次被胰液衝破，羅月帶母親去上海的那家三甲醫院就診。「上海醫院的醫師告訴我，我母親的病情正常治療的話，花費應該十幾萬就足夠了。但我們前前後後總花費達到近70萬（約10萬美元）」。

湘雅二醫院表示，「該醫師已停職，正在接受調查。院方將配合調查，全面整改」。湘雅二院宣傳中心表示，劉翔峰已經被有關部門控制，目前湘雅二院各個部門已開啟全面的自查自糾工作。

中紀委網站指出，公眾期待有關部門一查到底，不僅查清劉翔峰違反醫德醫風的問題，更要查清其涉嫌嚴重違法的問題；不僅查清劉翔峰本人的問題，更要查清有沒有監管失職失責，利益輸送、合夥謀利的問題。

醫法彙創始人張勇律師表示，「如果事實均成立，根據醫師法，劉翔峰或被終生禁業」。刑事責任方面，如果存在擅自切除患者正常人體器官的事實，則涉嫌故意傷害罪，如果造成患者死亡或手段特別殘忍致患者嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。如果舉報中所涉及的虛構患者病情，騙取患者支付巨額醫藥費用的行為屬實，則涉嫌詐騙罪，最高可處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。