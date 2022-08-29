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抓騙子 懸賞金史上最低僅4元？…原來是眾籌金額

中國新聞組／北京29日電
網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。8月28日中午，登錄人民賞金APP，發現歐陽志鵬在該平台的賞金已經增加到16元。（取材自極目新聞）
網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。8月28日中午，登錄人民賞金APP，發現歐陽志鵬在該平台的賞金已經增加到16元。（取材自極目新聞）

一名電信詐騙嫌犯的通緝令吸引網友注意，因為他的懸賞金額是史上最低、僅有4元（人民幣，下同），讓網友十分好奇，「這人可能是詐騙團伙打掃宿舍衛生的」。據了解，4元是民間平台「人民賞金」上的網友眾籌金額，並非警方的懸賞金額。平台創始人說，他創立該平台的初衷是助力打擊犯罪，無人領取的賞金會捐獻作公益。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳截圖顯示，這名嫌犯名叫歐陽志鵬，通緝懸賞金額僅有4元，而在他上方，另一名犯罪嫌疑人張愛軍的通緝懸賞金額為1萬元。

有網友調侃，「當你感覺自己不受重視、沒人在乎的時候看看這個」。

公安部6月發布A級通緝令，追緝12名電信網絡詐騙集團重大頭目和骨幹人員，包括李琳、劉峰亮、歐陽志鵬、朱振奎等，但通緝令中並無懸賞金額，網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。目前歐陽志鵬在該平台的賞金已增加到16元。

還有不少被通緝嫌疑人的懸賞金額為幾萬元到上百萬元不等，這些懸賞金是各級公安機關提供並公布的。比如犯罪嫌疑人劉全富的懸賞金額為200002元，其中20萬元是哈爾濱警方的懸賞，2元是網友的懸賞。

有網友質疑，人民賞金平台向網友眾籌賞金，是否涉嫌非法集資甚至詐騙？對此袁先生表示：「眾籌賞金制度可以最大限度地增加賞金金額，提高大眾舉報的參與力度和積極性，使「專業追逃」上升為「人人追逃，形成強大的追逃聲勢，引發社會廣泛關注，讓犯罪嫌疑人無處可逃。但我們平台沒有任何盈利，那些犯罪嫌疑人落網後無人領取的賞金，我們都用作公益的捐獻。」

網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。8月28日中午，登錄人...
網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。8月28日中午，登錄人民賞金APP，發現歐陽志鵬在該平台的賞金已經增加到16元。（取材自極目新聞）
犯罪嫌疑人劉全富的懸賞金額為20萬0002元，其中20萬元是哈爾濱警方的懸賞，2...
犯罪嫌疑人劉全富的懸賞金額為20萬0002元，其中20萬元是哈爾濱警方的懸賞，2元是網友的懸賞。（取材自極目新聞）

通緝 詐騙集團 公安

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