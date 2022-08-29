抓騙子 懸賞金史上最低僅4元？…原來是眾籌金額

網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。8月28日中午，登錄人民賞金APP，發現歐陽志鵬在該平台的賞金已經增加到16元。（取材自極目新聞）

一名電信詐騙嫌犯的通緝 令吸引網友注意，因為他的懸賞金額是史上最低、僅有4元（人民幣，下同），讓網友十分好奇，「這人可能是詐騙團伙打掃宿舍衛生的」。據了解，4元是民間平台「人民賞金」上的網友眾籌金額，並非警方的懸賞金額。平台創始人說，他創立該平台的初衷是助力打擊犯罪，無人領取的賞金會捐獻作公益。

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極目新聞報導，網傳截圖顯示，這名嫌犯名叫歐陽志鵬，通緝懸賞金額僅有4元，而在他上方，另一名犯罪嫌疑人張愛軍的通緝懸賞金額為1萬元。

有網友調侃，「當你感覺自己不受重視、沒人在乎的時候看看這個」。

公安 部6月發布A級通緝令，追緝12名電信網絡詐騙集團 重大頭目和骨幹人員，包括李琳、劉峰亮、歐陽志鵬、朱振奎等，但通緝令中並無懸賞金額，網傳的歐陽志鵬4元懸賞來自於一個名叫「人民賞金」的APP。目前歐陽志鵬在該平台的賞金已增加到16元。

還有不少被通緝嫌疑人的懸賞金額為幾萬元到上百萬元不等，這些懸賞金是各級公安機關提供並公布的。比如犯罪嫌疑人劉全富的懸賞金額為200002元，其中20萬元是哈爾濱警方的懸賞，2元是網友的懸賞。