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掃蕩網路詐騙…華東3省大執法 逮1.3萬名嫌犯

中國新聞組／北京29日電
為掃蕩電信網路詐騙，公安部組織指揮江蘇、浙江、安徽3省15市公安機關，展開夏季治安打擊整治「百日行動」於近日收網，抓獲各類涉詐違法犯罪嫌疑人1.3萬名。圖為一名南寧市女警展示印有反詐騙標語的手搖飲。（中新社）
為掃蕩電信網路詐騙，公安部組織指揮江蘇、浙江、安徽3省15市公安機關，展開夏季治安打擊整治「百日行動」於近日收網，抓獲各類涉詐違法犯罪嫌疑人1.3萬名。圖為一名南寧市女警展示印有反詐騙標語的手搖飲。（中新社）

中國公安機關發現，詐騙分子雖大部分藏匿在境外實施詐騙，但均離不開中國境內涉詐新型犯罪集團的支持。日前，江蘇、浙江、安徽3省15市重拳出擊，抓獲主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳洗錢等各類涉詐新型違法犯罪活動1.3萬名嫌疑人。公安部表示，未來將繼續組織開展華南片區、京津冀片區等區域會戰，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪。

綜合媒體報導，公安部有關負責人表示，當前，電信網絡詐騙案件多發高發，犯罪形勢嚴峻複雜。同時，犯罪團夥集中的地區也極易滋生非法拘禁、聚眾鬥毆等違法犯罪活動，成為當地社會治安的重大隱患。

公安機關發現，詐騙分子雖大部分藏匿在境外對中國民眾實施詐騙，但均離不開境內涉詐新型違法犯罪團夥的支持。此類犯罪團夥主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳洗錢等各類涉詐新型違法犯罪活動，是電信網絡詐騙黑灰產業鏈條上的重要環節。

公安部近日集合全國優勢資源，組織相關警種部門和專業力量成立「國家隊」，採取「定向研判、統一指揮、集中打擊」的模式，在全國重點省市開展區域會戰，全面打擊清理各類電信網絡詐騙新型違法犯罪窩點和人員。

近日組織指揮江蘇、浙江、安徽3省15市公安機關同步開展華東片區區域會戰集中收網行動，成功抓獲各類涉詐違法犯罪嫌疑人1.3萬名，搗毀犯罪窩點460餘個，繳獲手機、電腦、「兩卡」等作案工具1.4萬個（台），扣押涉案現金5000餘萬元（人民幣，下同）、虛擬貨幣（USDT）88.5萬個。

公安部稱，上述嫌疑人主要涉嫌推廣引流、「跑分」洗錢（通過購買或借用銀行卡幫助轉移贓款）、技術開發、買賣「兩卡」（銀行卡和電話卡）等涉詐不法活動的犯罪團夥，狠狠打擊了詐騙分子的囂張氣焰。

公安部有關負責人表示，公安機關將始終保持嚴打高壓態勢，不斷創新打擊模式，繼續組織開展華南片區、京津冀片區等區域會戰，一仗接着一仗打，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢。

詐騙 公安 偷渡

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