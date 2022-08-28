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中國留學生在法國撿垃圾吃走紅 網友罵：丟中國人的臉

中國新聞組／北京28日電
尤比撿到的三明治。（取材自九派新聞）
尤比撿到的三明治。（取材自九派新聞）

一名中國留學生尤比（Yooupi）分享在法國「撿垃圾吃」的視頻走紅，也引發爭議。尤比說，通過撿拾垃圾，更深入了解了法國，更好地利用「廢棄」的物資；但有中國網友謾罵，「妳跑到國外就是去吃垃圾的？簡直丟中國人的臉」。

九派新聞報導，一年前，尤比開始在圖盧茲的超市、便利店、麵包店撿垃圾吃，拍攝的視頻在B站走紅。

來源：YouTube

晚上7：50，尤比開車來到法國圖盧茲一家麵包店後門。麵包店一般是晚上8時關門，之後店員會出來扔垃圾進垃圾桶，她立即戴好手套，撿走需要的食物。

在法國撿垃圾並不稀奇，也不分階級，尤比認識了不少「撿友」，有流浪漢，有實踐反消費主義的白領，有大學生。

尤比說，第一次拍攝「撿垃圾吃」的視頻是在一個冬夜，看到老人、流浪者在垃圾桶翻找。之後他認識了一些「撿友」，也就是視頻中其他的拾荒者。尤比的撿友都是法國本地人，目前沒有遇到「撿垃圾」的中國人，根本原因還是存在文化差異。

尤比撿過最好吃的，是超市裡包裝好的烤雞，尤比將烤雞拿回去將烤翅再烤了下，還做了雞絲涼麵。尤比說，有一次去麥當勞撿垃圾，看到了幾百片的牛肉餅、鱈魚餅，但袋子都破損了，撿了一些回去煮給家裡的狗當零食。「看著那些牛肉餅，真的覺得太浪費了」。

尤比說，有人看了視頻，感謝讓他們看到法國不是只有時尚和奢華。也有人不理解甚至謾罵，說「你跑到國外就是去吃垃圾的？簡直丟中國人的臉」。她說：「我做這個視頻，只是反映一個現象，並不是依靠撿垃圾在生活。比起撿到的東西，更重要的是過程中價值觀和世界觀的改變，比如我更加重視反浪費和資源再利用」。

「通過撿垃圾，我更了解法國了，之前留學，我只是停留在書本上。在法國，有一些人是極簡主義者，他們把撿來的東西改造，或去垃圾桶裡找吃的，就是反消費，盡量不花錢」尤比說。

中國留學生 麥當勞 時尚

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