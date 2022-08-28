世姐紛爭 秦澤文爆與前首富關係緊密 趙長鵬：只吃過飯

秦澤文（前）、趙長鵬（右）一起吃過飯，趙長鵬還吐舌頭。(取材自微博)

第71屆世界小姐中國區的比賽近日盛大展開，在經過一連串的激烈競爭下，最後由25歲的秦澤文脫穎而出，將代表中國參加世界小姐全球總決賽。但隨後秦澤文學歷和履歷被質疑造假，還有傳聞稱秦澤文與前華人首富趙長鵬關係緊密，被質疑似是「空降世界小姐總決賽」。

中國安信證券前助理分析師秦澤文將角逐世界小姐引發討論。(取材自微博)

對此，趙長鵬回應稱自己和秦澤文一起吃過飯，但除此之外其他傳聞都不屬實。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據中國區組委會介紹，秦澤文出生於1997年7月，身高173厘米，碩士學歷，從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位。曾先後在甲骨文、普華永道等知名企業實習，並在安信證券 研究所擔任研究助理。

秦澤文8月23日註冊微博，並稱參選世界小姐是「為了圓兒時的一個夢」，希望「會把金融行業女性的聲音帶去世界舞台」。

但隨後，一段微信 群聊記錄在網路上傳播，直指秦澤文涉嫌學歷造假、簡歷不實。紀錄傳出的一份上海交大「在讀證明」顯示，秦澤文於2014年9月起就讀該校軟件學院14級軟件工程四班，2018年6月畢業，文末有「上海交通大學軟件學院」的紅色公章，落款時間為2018年2月2日。

網傳微信群聊記錄中秦澤文的「在讀證明」（左），和上海交大教務處此前為2014級軟件工程專業同學開具的「在讀證明」（右）。 (取材自微博)

但上海交大軟件學院已於2013年併入電子信息與電氣工程學院，相關校友名錄及錄取名單均未見「秦澤文」的姓名。一名畢業生說，班裡沒有叫「秦澤文」的同學。 多名上海交大校友對這份網傳「在讀證明」存疑。

安信證券也回應稱，秦澤文已離職八個月並已註銷證券行業從業資格，參加社會活動屬個人行為，與安信無任何關係，更不能代表行業女性。

世界小姐官網24日發布聲明稱，已收到有關世界小姐中國區候選人的投訴，「我們將調查此事，如果違反規定，將採取適當行動。」

此外，新絲路(北京 )文化傳播有限公司(簡稱「北京新絲路」)日前在其微信公眾號發文稱，新絲路海南文化產業集團有限公司(簡稱「海南新絲路」)是世界小姐賽事組織在中國的唯一授權機構。

然而，微信公眾號「第71屆世界小姐大賽」的帳號主體卻是深圳市禾盛文化傳媒有限公司(簡稱「禾盛文化」)。該公司是深圳慕蘭薈文化傳媒有限公司(簡稱「慕蘭薈」)的母公司。

慕蘭薈表示：「我們當然是合法合規的第71屆世界小姐主辦方」。北京新絲路表示：「新絲路是官方的世界小姐的中國區的總代理，之前是授權給過慕蘭薈，但是他們的授權時間已經到期了，慕蘭薈擅自對外發布第71屆世界小姐全球賽中國代表的相關宣傳文章一事，新絲路保留後續展開調查並追究相關人員責任之權利。」