賣5斤芹菜20元 陝菜商被罰6.6萬…國務院：處罰過當

糧油蔬菜店店主表示，自己也肯定有點錯誤，「但我得賣多少噸芹菜才能掙回6萬多？」（取材自九派新聞）

有民眾在「國務院 互聯網+督查平台」反映，陝西榆林一家蔬菜 糧油店因賣了5斤芹菜遭罰6.6萬元（人民幣，下同，約9605美元），督查組對此展開調查走訪，認定有處罰過當之行為。

來源：YouTube

九派新聞報導，榆林的羅姓夫婦經營一家蔬菜糧油店，去年10月，他們購進7斤芹菜。當地市場監管部門提取2斤進行抽樣檢查。一個月後，他們接到檢驗報告，說這批芹菜檢驗不合格。店主羅某表示，對方要求提供進貨的票據，但當時票據丟了，也找不到了。

涉案的7斤芹菜中，除2斤用於抽樣檢查，剩餘的5斤，已被以每斤4元價格售出。

處罰決定書認定因涉案芹菜已售出，無購買者信息無法召回，羅姓夫婦不能提供供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，涉嫌經營超過食品安全標準限量食品的行為，違反了食品安全法相關規定，對其做出6.6萬元的處罰。

糧油蔬菜店店主表示，自己也肯定有點錯誤， 「但我得賣多少噸芹菜才能掙回6萬多？」

中國法律規定，設定和實施行政處罰必須以事實為依據，與違法行為的事實、性質、情節及社會危害程度相當。

面對國務院督查人員，榆林市市場監督局副局長承認「芹菜案」確實存在問題，在處罰上過罰不當。

統計榆林市市場監管局2021年以來食品類行政處罰發現，針對小微市場主體的50多起處罰中，罰款超過5萬元的就有21起，而他們的案值只有幾十或幾百元。

國務院督察組成員陳曉表示，執法不能只講力度，市場監管部門在維護好市場秩序的同時，也要為小微主體的生存創造良好的環境。