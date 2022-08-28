鄭州抓違停 20天開74萬張單…民眾批政府藉此創收
河南鄭州市交警強力取締違規停車，措施實施前的20天宣傳期，已發逾74萬提示單。儘管當局澄清並非罰單，仍引起民眾質疑。有評論稱，鄭州停車位不足的問題，存在已久，在經濟不景氣下，政府用不同名義向民眾罰款，相信與政府缺錢需要創收有關。地方政府為解財政困境，以殺雞取卵向民眾開刀，也難以解決根本問題。
來源：YouTube
綜合媒體報導，鄭州市城市管理局製作視頻，宣傳交警、城管由8月21日開始聯合執法，嚴厲打擊違規停車問題。在市內27個區的次幹道和支路，違規停車車主沒有在10分鐘內把車開走，城管會發「貼條」罰款。在新做法落實前，有20天的緩衝宣傳期，只發提示單。
媒體報導，在宣傳期的首天，城管已發放1.2萬張提示。當地媒體稱，以「不到20天，鄭州城管貼出74萬張溫馨提示單」為題表示，共發出74萬張提示單，以及22萬份「文明停車倡議書」等，成為微博熱門話題。
有網友質疑，相關部門在藉此創收。也有網友認為，亂停車就應該被罰款。
河南的時事評論員李法天表示，鄭州市政府不是第一次，以不同的理由，向民眾收取罰款創收。例如早前以防疫為由，創「不戴口罩罰單」的做法，城管巡查餐廳後，向沒有戴好口罩的員工和市民，收取每人50元的罰款。這次當局再藉用處理社會民生問題的名義，以罰款向民眾收錢，即使原意不是要創收，也不會取得民眾的信任。
時事評論員方原則表示，事件是反映地方政府面對疫情、經濟環境變差，及難以再透過房地產項目，取得龐大收入等，出現財政困難，被迫向民眾開刀，但這種方式也難以解決問題。
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