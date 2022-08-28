1條鱷雀鱔能吃掉1湖魚 中國電商賣幼苗 10多元包郵到家

鱷雀鱔凶猛，據了解一條就可以吃到一個湖裡的魚。(取材自微博)

河南 、山東、寧夏各地陸續捕獲外來生物鱷雀鱔。這種魚生性凶猛，一條就可以吃到一個湖裡的魚，號稱「水中殺手」，原本多個電商 平台有銷售幼苗及活體魚，事發後也緊急下架。

綜合媒體報導，鱷雀鱔是北美洲最大的淡水魚之一，身體覆蓋著一層菱形釉層的硬磷（類似牙齒的琺瑯質），像是穿著鋼盔鐵甲。吻部前突，上下顎密布利齒，形似鱷口，因此得名。牠的生存能力非常強，性情凶猛，有的一口足以吞下25厘米長的魚，據傳一條鱷雀鱔可以吃到一個湖裡的魚。

據報導，在多個電商平台搜索鱷雀鱔，有不少商家在銷售幼苗及活體魚，一條鱷雀鱔幼魚十多元人民幣（約1.5美元）就可以包郵到家，客服人員還回覆「不放生就不違法」。事發，再次搜索鱷雀鱔，已無商家售賣活體鱷雀鱔，僅有一些鱷雀鱔模型或標本售賣。

相關專家表示，鱷雀鱔是外來物種，如果被人為棄養後，對水中生態會有極強破壞性。央視新聞評論，鱷雀鱔一旦進入中國水域繁衍，除了可能攻擊人類、威脅生命安全，還極有可能破壞當地的生態系統，造成難以預料的「毀滅性打擊」。

評論指出，不管是「中華人 民共和國生物安全法」，還是「外來入侵物種管理辦法」，都明確規定，如果放生、棄養的對象涉及到外來物種，某種程度上構成了違法犯罪行為。幾千萬網友們看的不僅是捕魚的「熱鬧」，更是防範外來物種入侵的「門道」。這是針對盲目放生和棄養的一種反思，不經意的個人行為帶來的是大量公共資源的損耗。