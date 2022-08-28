河南汝州抽乾湖水 抓到凶猛的外來種雌雄怪魚

河南省汝州市城市公園管理方宣布，終於抓到凶猛的鱷雀鱔。(取材自微博)

圍捕一個多月無果最後決定抽乾公園內湖水抓怪魚的河南 省汝州市城市公園，管理方昨天宣布終於抓到怪魚共一雌一雄，都是凶猛的外來生物鱷雀鱔，已進行無害化處理。不過近日包括青島、青海及昆明等中國多地都陸續發現鱷雀鱔，研判是有人棄養後放生。專家呼籲盡速將鱷雀鱔納入外來入侵物種名單，否則將大規模危害生態。

河南省汝州市城市公園從7月中旬就開始抓捕多位民眾在園內雲禪湖看到的「怪魚」，由於懷疑是侵略性強的鱷雀鱔，公園管理方花近月將湖水抽乾，終在昨天抓獲。鄭州市自然博物館 館長生物學教授李長看表示，鱷雀鱔是北美洲最大的淡水魚之一，中國都是作為觀賞魚從美洲引進，河南湖裡這個大概率是「流浪寵物」，因鱷雀鱔吃太多長得快，有飼主養不起就棄養。

鱷雀鱔是肉食性魚類，生性凶猛，會捕食中國的本土物種，尤其是水域中的魚類，藻類大面積氾濫後導致水體缺氧，造成一定範圍內的生態災害。一條鱷雀鱔每天進食量相當於自身重量的5%。這種外來物種缺乏天敵，如果食物短缺，甚至會攻擊人類。

除了河南，青島西海岸新區一小區內人工湖中也出現數條鱷雀鱔，當地政府26日組織小區物業抽水捕撈，昨天撈上岸兩條，其中較大的一條長約一米，體重達13公斤。湖內仍有未被捕獲的鱷雀鱔，捕撈仍在進行中。

另據西海都市報報導，青海省西寧市西寧市人民公園附近的東湖一處魚塘也發現一條鱷雀鱔，經魚塘負責人用錨鉤撈上岸，體重大約4斤重。「今年4月到現在，魚塘損失了1500多斤的魚，原來是牠幹的！」一名魚塘工作人員表示，4月份開始他每天至少撈出30多條死魚，身上都有撕咬過的痕跡，全身是血，有的只剩骨架。

公開信息顯示，廣西南寧、廣東東莞、河北衡水等都發現過這類魚。青海省水生動物救助站工作人員介紹，鱷雀鱔每年5月至8月交配產卵，雌魚每次產下14萬至20萬枚卵，繁殖力驚人。 近日中國多地發現鱷雀鱔主要分布在小區、公園等地，有上海男子甚至水中釣到鱷雀鱔，經查是釣魚 基地專門圈養。

極目新聞報導，昆明市春城慧谷小區二期的魚池中也出現鱷雀鱔。小區物業工作人員26日抽掉魚池內大部分水並用網兜將魚擒獲，帶到山上填埋。此外，在昆明一花鳥市場，不少商家在店中公開售賣鱷雀鱔，一條約1米長的鱷雀鱔售價為人民幣2600元(約378美元)。

近日呼籲禁售鱷雀鱔的呼聲也漸高。專家表示，鱷雀鱔目前並沒有被納入外來入侵物種名單，最新一批外來入侵物種名錄將於不久後公布，鱷雀鱔有望被列入。