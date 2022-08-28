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又雷擊 安徽跳廣場舞2死2傷 地面有積水 水泥磚被擊穿

中國新聞組／北京28日電
安徽省蕪湖市南陵縣一處廣場，26日晚間發生雷擊事故。(取材自橙柿互動)
安徽省蕪湖市南陵縣一處廣場，26日晚間發生雷擊事故。(取材自橙柿互動)

繼玉龍雪山景區傳出25日一對新人在拍婚紗照時，新郎遭雷擊中身亡，安徽省蕪湖市南陵縣微信公眾號「南陵發布」27日發布通報稱，26日19時25分許，當地一處廣場突發雷擊傷人意外事件，四名正在健身運動的群眾被雷電擊中，造成兩人當場死亡，兩人受傷。多位目擊者表示，事發當晚廣場地面有積水。目擊者提供的視頻顯示，事發地附近的水泥磚疑被閃電擊穿。

湖北楚天都市報旗下「極目新聞」報導，多段網路影片顯示，廣場上有兩人躺在一灘淺水中沒有動靜，醫護人員對兩人進行檢查，隨後民警也趕到現場進行處置。一名傷者經南陵縣醫院急救後，身體狀況平穩無生命危險；另一名輕微傷者經治療觀察正常後已於當晚出院。目前，傷者救治、善後安撫及後續工作正在有序開展。

網友稱，事發地點在蕪湖南陵縣南陵廣場。26日晚間廣場發生雷擊，四名正在跳廣場舞的民眾被雷電擊中，導致兩人不幸身亡。南陵縣兩位市民表示，當晚7時許，當地突然打雷閃電，雷聲密集，聲音巨大。　

一位目擊者表示，26日晚他正在南陵廣場附近散步，當時打了多次雷，在一道非常響的雷過後，他聽見廣場上傳出鬧哄哄的聲音。他過去查看，發現有人員倒地。

另一位目擊者張女士說，她家就住在南陵廣場附近，26日晚7時許，他正在廣場上做核酸，當時並沒有下雨，打雷後聽說有人倒下了。

目擊者提供的現場視頻可以看到，有傷者躺在水中，附近的水泥磚疑被閃電擊穿。

一位家住南陵廣場附近小區的居民表示，26日晚打雷曾導緻小區停電。一位當地攝影愛好者在26日晚拍下的雷電視頻顯示，漆黑平靜的夜空被閃電劃破，隨後傳來雷鳴，接著閃電瞬間將城市照得通亮，隨後夜空留下一道細小閃電。

一位防雷專家表示，上述情況一般稱為落地雷，落地雷擊中人的現象幾乎每年都有發生，但總體而言概率非常低。

該專家還表示，在發現雲層聚集或者收到雷電預警後，應盡量避免在戶外空曠地帶逗留，同時要遠離水源、金屬礦山、樹木等，最好是到汽車和房屋內部躲避。

當地官方提醒，雷雨季節，雷電活動頻繁，應關注氣象部門預警信息，做好防護、躲避，家庭內的電話線、電源線等要遠離室內的鐵床、暖氣片等金屬物體。

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