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中國「流星花園」男星涉家暴 捶妻掐脖還喊：弄死妳

中國新聞組╱北京28日電
王東(右)和妻子「Annepple」。(取材自微博)
王東(右)和妻子「Annepple」。(取材自微博)

中國男星王東曾演出電視劇曾演過「流星花園」、「都挺好」、「克拉戀人」、「與君初相識」，26日晚間其妻「Annepple」曝光他家暴影片。

畫面中他跳起來捶向妻子，邊打邊飆罵「X你嗎的，我弄死你」，接著他走出畫面外，妻子Annepple則以文字說明「這時他去門口拿了嬰兒床實木床板進來輪在我身上數次」，隨後她發現王東去廚房拿刀，她趕緊拿手機報警，但被王東看到後，則要奪取她的手機，而暴行未因此結束，王東摔了她的手機，之後還掐住她的脖子直問「你要幹什麼！告訴我呀！你要幹什麼，幹什麼一起死是吧」，而她因被插住脖子無法說話、無法呼吸，並因警察敲門才鬆手。

男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)
男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)

Annepple表示，因為當時她嚴重經痛，無法還手，警方到來後有去了警局，但她透露從警局返家後王東在避開視器的情況下對她進行更嚴重的毆打，她被打到一度昏迷，靠著最後一絲力氣逃出並向鄰居求救，而過程中她反擊也有將他抓傷。Annepple也曝光驗傷照片，並稱頭部受到重擊層出現短暫失憶，而且傷處已不出頭髮。

男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)
男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)

她還透露懷孕7個月時就被毆打，但當時沒有監視器錄畫面，所以王東不承認。而這次畫面曝光，王東發文道歉：「對於占用公共資源跟大家道歉，也對我當時的過激行為道歉。但是現在，我終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了。」不過他表示「這並非是事情的全貌和真相。已委托律師處理相關事宜，請大家給予我們一些私人空間，對不起打擾大家了！」

男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)
男星王東家暴妻子影片曝光。(取材自微博)

不過，網友對於王東的回應並不買帳，怒斥是「家暴男」，對打老婆的行為感到非常氣憤。此前王東就曾被妻子控訴已經很久都聯繫不上，當時已經是孩子出生後第三次失聯了；妻子並曬出聊天紀錄顯示，去年王東就曾疑似向好友諮詢離婚撫養費的問題。

此外，王東還疑似趁老婆懷孕時出軌，有頭像為女子的網友留言給王妻：「我跟你老公約過砲。」王妻淡定回應：「我知道，我懷孕的時候，對吧。」

王東曾演出電視劇「都挺好」、「克拉戀人」、「與君初相識」，被妻爆出家暴。(取材自...
王東曾演出電視劇「都挺好」、「克拉戀人」、「與君初相識」，被妻爆出家暴。(取材自微博)

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