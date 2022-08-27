我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

15名中國男子寮國徵婚月給1600美元？被疑人口買賣刪帖

中國新聞組／北京27日電
此前案例中一名張姓婚介的社群平台。（取材自微信）
此前案例中一名張姓婚介的社群平台。（取材自微信）

中國男女比例失調導致男生結婚難的問題日趨嚴重，單身男性近年更走向海外找老婆。近日，15名中國人在寮國公開徵婚，每個月還給2500萬寮幣零花錢（約1600美元）的消息引起了寮國社會輿論熱議。不少人認為，此舉涉嫌人口拐賣。而徵婚中國男子事後不久即自行刪帖。

自由亞洲電台報導，有個名為Ian Chan的中國網民以婚姻中介人的身分，日前在寮國的社交媒體上代表15名中國男子發帖徵婚；並稱明年準備來寮國經商，女方每個月可獲2500萬寮幣零花錢。希望女方發送兩張以上個人照片，及十分鐘左右自我介紹的視頻。

雖然多數寮國網友將該事件只當玩笑，但也有人嚴肅地回覆「我們寮國男人死光了嗎」、「這是典型的人口買賣，把寮國人賣往中國。」 

在遭遇當地網友「拐賣人口」的指責後，該男子解釋，自己所介紹的中國人並非人們想像中的大富大貴，而只是普通的家庭出身，他們工作勤奮，是真心想找女孩組建家庭，也會完成合法結婚手續。但豈料該事件越描越黑。

網上調查發現，疫情下還在西瓜、油管等平台發布視頻介紹當地美女的中文博主帳號中，以寮國最多、越南次之。

越南 疫情

上一則

阻熊孩踢椅 上海女子看電影被狠踹腦震盪

下一則

「終於下雨」人工增雨 重慶退燒10度 長沙市民：聽雨聲心情好很多

延伸閱讀

柬埔寨：今年前8個月偵破94起人口販賣案 解救890人

柬埔寨：今年前8個月偵破94起人口販賣案 解救890人
共和黨批減學貸「賄賂選民」恐推升通膨、圖利部分人口

共和黨批減學貸「賄賂選民」恐推升通膨、圖利部分人口
驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動

驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動
南韓再創全球最低生育率紀錄

南韓再創全球最低生育率紀錄

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」