15名中國男子寮國徵婚月給1600美元？被疑人口買賣刪帖

此前案例中一名張姓婚介的社群平台。（取材自微信）

中國男女比例失調導致男生結婚難的問題日趨嚴重，單身男性近年更走向海外找老婆。近日，15名中國人在寮國公開徵婚，每個月還給2500萬寮幣零花錢（約1600美元）的消息引起了寮國社會輿論熱議。不少人認為，此舉涉嫌人口拐賣。而徵婚中國男子事後不久即自行刪帖。

自由亞洲電台報導，有個名為Ian Chan的中國網民以婚姻中介人的身分，日前在寮國的社交媒體上代表15名中國男子發帖徵婚；並稱明年準備來寮國經商，女方每個月可獲2500萬寮幣零花錢。希望女方發送兩張以上個人照片，及十分鐘左右自我介紹的視頻。

雖然多數寮國網友將該事件只當玩笑，但也有人嚴肅地回覆「我們寮國男人死光了嗎」、「這是典型的人口買賣，把寮國人賣往中國。」

在遭遇當地網友「拐賣人口」的指責後，該男子解釋，自己所介紹的中國人並非人們想像中的大富大貴，而只是普通的家庭出身，他們工作勤奮，是真心想找女孩組建家庭，也會完成合法結婚手續。但豈料該事件越描越黑。

網上調查發現，疫情 下還在西瓜、油管等平台發布視頻介紹當地美女的中文博主帳號中，以寮國最多、越南 次之。