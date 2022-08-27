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排隊紛爭？「野球帝」成員張照洋被圍毆 稱已驗傷報警

中國新聞組／北京27日電
網紅「野球帝」成員張照洋（右）與女友李斯曼被圍毆。（翻攝自微博）
網紅「野球帝」成員張照洋（右）與女友李斯曼被圍毆。（翻攝自微博）

青島火車站近日發生一起圍毆案，雙方傳因候車室檢票進站時因排隊發生口角，進而爆發肢體衝突，一對年輕男女遭到2男2女圍毆；網友爆料稱，被打的是擁有高流量的「野球帝」成員張照洋及女友李斯曼。視頻在網上熱傳。張照洋事後回應稱已報警，但未說明被打緣由。

影音來源：YouTube

青島鐵警在線報導，青島西站派出所接青島西站值班站長報警稱有旅客打架，民警及時趕到制止並帶離現場，雙方身體均有抓痕。

ETtoday新聞雲報導稱，影片顯示，李斯曼想去救男友時，被另外2名女子拉走，最後慘遭扯頭髮和打巴掌；張照洋則被2名體型較胖的男子按在地上動彈不得。

據報導，畫面還拍到事發當下不少民眾圍觀，火車站工作人員也入鏡，但僅是旁觀，並未出手制止。網友質疑鐵路站務員袖手旁觀、看戲的心態。

報導指出，張照洋事後在微博報平安，「兄弟們，對於我和李斯曼在青島火車站遭遇毆打的事情，警方已在處理中，我們也完成驗傷，後續我們會積極配合警方進行調查取證，在此感謝大家的關心。」

「野球帝」是齊聚一批高人氣籃球網紅，粉絲數量累計突破5000萬，它是自媒體、是體育類MCN機構、也是運動品牌。

網紅「野球帝」成員張照洋與女友被圍毆，左圖為李斯曼試圖救張照洋，右圖為張照洋被壓...
網紅「野球帝」成員張照洋與女友被圍毆，左圖為李斯曼試圖救張照洋，右圖為張照洋被壓在地上動彈不得。（翻攝自微博）

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