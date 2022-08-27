銀保監會同意 遼寧2村鎮銀行進入破產程序

中國銀保監會宣布，同意遼陽農商行、遼寧太子河村鎮銀行等兩家銀行進入破產程序。（取材自微博）

中國銀保監會26日發布公告，稱原則同意遼陽農村商業銀行股份有限公司、遼寧太子河村鎮銀行股份有限公司進入破產 程序。瀋陽市中級人民法院公告裁定受理兩家銀行的破產清算申請。這是繼「明天系」旗下包商銀行於2021年3月被北京 法院裁定破產之後，最新地方性銀行破產案例。

自由亞洲電台報導，遼寧銀保監局、遼寧省金融監管局26日也發布公告稱，過去一段時期，遼陽農商行等個別機構違法違規經營，出現重大風險，嚴重破壞地方金融秩序。在中央有關部門的支持下，遼寧省堅決依法依規推進遼陽農商行等風險處置，嚴肅市場紀律，淨化金融生態。

據媒體報導，太子河村鎮銀行實際是遼陽農商行的子公司。遼陽農商行前四大股東皆在銀保監會公開的重大違法違規股東之列，該行原行長姜冬梅涉嫌受賄、違法放貸超過300億元人民幣（約43.7億美元），去年被緝捕並遣返 回國。與該行關係密切的忠旺集團也已出現嚴重經營困難。

銀保監會的這兩則批覆早在8月3日、4日就已做出。遼陽農商行及遼寧太子河村鎮銀行的網點、人員和存款已由瀋陽農商行承接。

遼寧一直是中國金融風險「重災區」。遼寧銀保監系統已有多人被查，他們都曾負責農村銀行機構監管。

另據中國人民銀行旗下的金融時報7月間報導，瀋陽農商銀行已於7月2日完成「遼陽農村商業銀行」及「遼寧太子河村鎮銀行」營業據點、人員、存款的承接工作。

報導不忘強調，這兩家村鎮銀行被承接的作業過程「平穩有序」，各營業據點「正常展業」，各項業務「正常辦理」，「資金安全、交易安全不受任何影響」。目前遼寧全省地方法人銀行「資金充足，運行平穩」。