悲劇！新人拍婚紗 新郎遭雷擊身亡…網憂新娘被說剋夫

事發現場緊急救援。（取材自紫牛新聞）

雲南一對新人拍婚紗照時，新郎竟遭雷擊身亡。雲南麗江玉龍雪山管委會發布通報稱，24日下午，玉龍雪山雲杉坪突發雷擊傷人意外事件。事件發生後，玉龍雪山管委會、市縣相關部門第一時間趕赴現場救治，傷者阮某某經搶救無效死亡。

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綜合媒體報導，事件在微博 上引起熱議，除了希望逝者安息、家屬節哀，更有不少人希望新郎家人不要認為新娘「剋夫」。

網友表示，「真的世事無常，不知道明天和意外哪個先來，新娘要怎麼接受啊？新娘該多傷心啊？」「我更擔心新娘會被她村裡人謾罵說她剋夫」「婚紗店安排拍攝日程時，應該更嚴謹一點。玉龍雪山天氣不好，不改日期和行程真的很不負責」。

律師指出，根據民法典規定，行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任。因此，景區未盡安全保障義務，未在雷擊高發區設置避雷針等防護措施，也未盡提醒義務，應當承擔侵權責任。由於攝影 公司也存在過錯，景區則可以向婚紗攝影公司追償。

在發生這起不幸事故後，多地消防部門的微博隨即發布預防雷擊的宣導。包括「室內三不要」：不要使用淋浴沖涼和觸碰金屬管道、不要開窗戶、不要靠近住宅的外牆和電氣設備以及打電話。