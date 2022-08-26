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「沒癌就切胰腺」 湖南黑心醫師斂財遭調查

中國新聞組／北京26日電
劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」。（取材自環球人物雜誌）
劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」。（取材自環球人物雜誌）

湖南中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰涉嫌嚴重違法，遭到長沙市監察委員會監察調查。劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」，是個掉進錢眼裡的「黑心醫師」。此前劉翔峰多次遭到舉報，但都石沉大海、杳無音訊。目前，醫院已將他免去創傷急救中心副主任職務，停止其處方權及手術權限，對他進行調查。

綜合媒體報導，「找不到癌細胞就切除胰腺」、「無病按有病治療」、「向婦產科借血威脅家屬」、「在患者甲狀腺中埋入21顆放射性粒子」……這些駭人聽聞的行徑，竟然是出自一名醫者。

來源：YouTube

湖南人李晴的父親正是劉翔峰的患者，今年6月，李父查出直腸腫瘤到湘雅二醫院治療，劉翔峰建議肛門改道，但李晴認為父親腫瘤距離肛門8-12厘米，沒必要改道。劉翔峰反覆說，不改道可能命就保不住了，於是患者還是答應做手術。手術後，劉翔峰又說膀胱和前列腺也有問題，需要切除。考慮到父親年齡等問題，李晴沒答應。

之後，劉翔峰稱，患者需要配合服用蛋白粉，才能加快病情好轉。一盒蛋白粉要500元（人民幣，下同，約73美元）左右。李晴又先後花費6000餘元，購買了劉翔峰指定的蛋白粉，後來才知道，這都是劉翔峰的「套路」。

劉翔峰（右一）的患者一名八旬老太腹部巨大腫瘤像「孕婦」，在術後第二天，病人就下床...
劉翔峰（右一）的患者一名八旬老太腹部巨大腫瘤像「孕婦」，在術後第二天，病人就下床活動了。（取材自環球人物雜誌）

一名自稱為湘雅二醫院實習生的網友發布視頻稱，劉翔峰平日將患者當成一種「金融產品」，不能找到腸梗塞，就會將患者正常腸道切除。甚至還會聯絡婦產科等其他科室，「借血」抹在自己身上，告知患者家屬，患者在術中大出血，需要額外購買止血藥。

一位自稱劉翔峰的患者稱，自己體內並不存在癌細胞，胰腺和脾卻被切除。還有疑似湘雅二院內部人士在網上匿名爆料稱，「我真的萬萬沒想到一個醫師居然能黑心到這種地步。只要是找他看病的人，只要稍微有點異物傾向，一律按腫瘤來處理，先給你開個化療再說，特別是那些文化低、沒讀過書的農民工，如果你挺過去了，就說治好了，沒挺過去就說你的命是這樣，我也沒辦法了」。

然而，網上傳言，劉翔峰有「顯赫的家庭背景」「有強大的後台」「同事們敢怒不敢言」，醫院的官方信息也將他包裝成了一個「醫術精湛」「受人愛戴」的醫師。

媒體報導，受害患者及家屬已多次向湘雅二醫院舉報，醫院卻沒有處裡，是否另有隱情？劉翔峰本人稱，「如果有任何問題，請直接聯繫我們醫院的宣傳部門」。

目前，湖南省衛健委已聯合中南大學成立調查組，針對此事進行調查。

劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」。（取材自環球人物雜誌）
劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」。（取材自環球人物雜誌）

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