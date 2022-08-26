擅用李小龍肖像？ 真功夫快餐被索賠2.1億

李小龍的女兒李香凝控訴上海「真功夫快餐」。（取材自微博）

李小龍 女兒李香凝控告「真功夫」快餐涉商標侵權一案，日前在上海市第二中級人民法院開庭。李香凝指控「真功夫」商標涉嫌侵犯李小龍形象，索賠2.1億元（人民幣，約3063萬美元）。

據香港 文匯網，李香凝認為，其創立的李小龍有限責任公司合法享有李小龍相關的各種權益，已陸續在中國註冊近60個與李小龍相關商標。「真功夫」擅自使用李小龍肖像，既侵犯李小龍肖像上承載的人格尊嚴，也侵犯財產利益，屬於典型的侵害民事權益行為，應當就其侵害李小龍權利、權益的行為承擔侵權責任，立即停止使用李小龍的肖像，並賠償經濟損失2.1億元。

「真功夫」對此曾回應，系列商標是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權的，「已使用17年。商標是否侵權，多年前也曾有爭議，但沒有被判定侵權或撤銷的行政或司法結論。時隔多年被起訴，我們也很疑惑，正研究案情，準備應訴」。

真功夫表示，不會尋求庭外和解，也沒有更換真功夫品牌商標的計畫。

公開資料顯示，2004年之前，「真功夫」叫「168蒸品快餐店」，之後「真功夫」啟用了酷似李小龍的「功夫龍」形象，同時配合「真功夫」三個字，組合成了新商標。截至2019年12月，真功夫在中國擁有600多家連鎖店。

另據上游新聞，杭州市律師協會知識產權專業委員會副主任喬萬里稱，真功夫的商標已經核准註冊五年以上，商標權較為穩定，李香凝通過訴訟判定真功夫商標無效的難度非常大。