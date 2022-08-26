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住客裸身困浴室2小時 酒店酸誇張：用力能拽開…拒道歉

中國新聞組／北京26日電
無印良品酒店。（取材自北京商報）
無印良品酒店。（取材自北京商報）

無印良品北京酒店近日發生一起淋浴門打不開，導致住客裸身被困近兩小時才被解救事件；但是酒店經理拒絕出具書面道歉，還表示「把自己關在裡面兩個小時有一點誇張」。

北京商報報導，事涉當事人劉先生稱，他於8月20日晚上8點入住無印良品北京酒店，洗完澡後發現浴室玻璃門怎麼都拽不開，裡面的空間很小，浴室裡也沒有求助設備，自己怕把玻璃打碎，玻璃碎的話隨時可能扎在身上。裸身被困近兩小時，通過智能手表輾轉聯繫前台才被解救。

事情發酵後，酒店李經理對此回應稱，此前一位女士也發生過類似的事情，她當時是用力把門拽開。當時酒店方也去檢查了相應的設施設備，但「作為擋水條來講，它就應該是密封的，況且膠皮類的東西，它如果被水再一浸濕，就容易吸附上。」

李經理還表示，無法出具書面道歉。後續酒店也做過很多測試，把擋水條弄水吸住，但工作人員是可以拽開的。「哪怕這位先生可能沒有那麼大的力氣，但是我覺得把自己關在裡面兩個小時有一點誇張。」

而在後續協商過程中，媒體報導顯示，酒店曾提出免一晚房費和升級會員，但劉先生對此不滿意，希望酒店出具書面道歉信。根據劉先生提供的其與北京無印良品酒店經理的通話錄音，該經理也向劉先生承認，員工沒有第一時間關心顧客身體狀況。

但李經理告訴媒體稱，無法出具道歉信，因「公章不能隨便蓋」，而且作為日本企業，公章也不在酒店。

公開資料顯示，無印良品旗下在中國大陸兩家酒店位於深圳和北京，2018年，無印良品酒店北京店開業。另據報導，無印良品酒店是知名網紅酒店，房價均價一千多。

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