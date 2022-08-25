「專釣鮮女」廣告不尊重女性 悅鮮活牛奶道歉

悅鮮活牛奶的一則廣告因採用了「全網釣小鮮女」「專釣鮮女」的用詞，被部分網友和消費者質疑不尊重女性。（取材自紅星新聞）

悅鮮活牛奶 的一則網路廣告引發爭議。因廣告採用了「全網釣小鮮女」「專釣鮮女」的用詞，被部分網友和消費者質疑不尊重女性。有消費者表示，今後不會再購買該品牌產品。

綜合媒體報導，公司客服人員稱，「可能是諧音的問題，容易引起歧義，內容現在已經修改」，同時向消費者致歉，「很抱歉帶來不好的體驗」。目前，該則廣告已從悅鮮活小紅書 官方帳號刪除。

悅鮮活牛奶為君樂寶乳業集團旗下的高端牛奶品牌，上市兩年瓶裝鮮奶市佔率衝上第一。其官方旗艦店目前4瓶裝售價為54.9元，每瓶價格約13.73元。

據天眼查顯示，君樂寶乳業公司成立於2000年，現有員工14000餘人，建有21個生產工廠、17個現代化大型牧場。業務範圍包括嬰幼兒奶粉、低溫 酸奶、低溫牛奶、常溫液態奶、牧業等板塊。

君樂寶是亞太地區率先採用INF0.09秒瞬時鎖鮮技術的企業，憑藉該技術，君樂寶悅鮮活牛奶在2019年斬獲世界乳品創新大獎「最佳工藝大獎」。