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「專釣鮮女」廣告不尊重女性 悅鮮活牛奶道歉

中國新聞組／北京25日電
悅鮮活牛奶的一則廣告因採用了「全網釣小鮮女」「專釣鮮女」的用詞，被部分網友和消費者質疑不尊重女性。（取材自紅星新聞）
悅鮮活牛奶的一則廣告因採用了「全網釣小鮮女」「專釣鮮女」的用詞，被部分網友和消費者質疑不尊重女性。（取材自紅星新聞）

悅鮮活牛奶的一則網路廣告引發爭議。因廣告採用了「全網釣小鮮女」「專釣鮮女」的用詞，被部分網友和消費者質疑不尊重女性。有消費者表示，今後不會再購買該品牌產品。

綜合媒體報導，公司客服人員稱，「可能是諧音的問題，容易引起歧義，內容現在已經修改」，同時向消費者致歉，「很抱歉帶來不好的體驗」。目前，該則廣告已從悅鮮活小紅書官方帳號刪除。

悅鮮活牛奶為君樂寶乳業集團旗下的高端牛奶品牌，上市兩年瓶裝鮮奶市佔率衝上第一。其官方旗艦店目前4瓶裝售價為54.9元，每瓶價格約13.73元。

據天眼查顯示，君樂寶乳業公司成立於2000年，現有員工14000餘人，建有21個生產工廠、17個現代化大型牧場。業務範圍包括嬰幼兒奶粉、低溫酸奶、低溫牛奶、常溫液態奶、牧業等板塊。

君樂寶是亞太地區率先採用INF0.09秒瞬時鎖鮮技術的企業，憑藉該技術，君樂寶悅鮮活牛奶在2019年斬獲世界乳品創新大獎「最佳工藝大獎」。

實際上，廣告用語不當引發網友爭議的情況時有所聞。2022年8月，寶潔「女人腳臭是男人的5倍」等內容被質疑侮辱女性，被罰款70萬元。2022年3月，衛龍品牌被曝包裝上印有「約嗎」「賊大」等字眼遭調查，衛龍公開致歉、宣布整改。2021年2月，李誕代言Ubras女性內衣品牌，在微博上發文提到，「我的職場救生衣」「一個讓女性輕鬆躺贏職場的裝備」等內容，被罰款87.67萬元。

悅鮮活曾聯手百度共同打造「元宇宙」概念新生態，在悅鮮活牛奶的元宇宙基建大樓，超時...
悅鮮活曾聯手百度共同打造「元宇宙」概念新生態，在悅鮮活牛奶的元宇宙基建大樓，超時空體驗君樂寶集團首創的五個世界級模。（取材自華夏經緯網）

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