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「我復活了」林瑞陽轉戰大馬…中國百億官司未結

中國新聞組／北京25日電
涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經網）
涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經網）

在中國經商涉入非法傳銷的台灣藝人林瑞陽和張庭夫婦，近日被曝轉戰馬來西亞，林瑞陽還宣告「我復活了」，躍上中國熱搜，中國媒體指他們涉及的傳銷案近期將舉行聽證會，相關金額恐逾百億元（人民幣，下同）。

綜合媒體報導，視頻顯示，林瑞陽近日現身馬來西亞進行品牌演講，他向在場創業者說：「你們為什麼沒辦法做到一年賺13億，因為你只在馬來西亞，在這裡大哥跟你們說，我錯了。我要把我的心放在東盟，馬來西亞是我東盟的第一站，我在馬來西亞成立了東盟第一家分公司，我要更加的愛你們。」

林瑞陽、張庭創立的美妝品牌在馬來西亞設有分公司，林瑞陽這次表明要拓展業務到11個東協國家。影片顯示，林瑞陽宣告「我復活了」，還語帶激昂稱：「我一毛錢都不想賺，我想要賺到你們對我的支持！」

關於「林瑞陽夫婦轉戰馬來西亞」的話題登上中國多個平台熱搜，中國網友表示，「這是準備沿著一帶一路騙過去是嗎」、「我要更加的收割你們」、「那估計抓不到了，離境了就不可能回來了」。

知情者稱，石家莊市裕華區市場監督管理局關於達爾威公司涉傳銷調查的聽證會按計畫應該會在近期舉行，但具體時間尚未確定。估計林瑞陽、張庭夫婦方面會出示各類證據來證明自己的收入是合法所得。

報導稱，聽證會過後就應該會對該事件的最後處理和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾人民幣100億元（約14億美元）。但具體金額和處理結果以官方公示為準。

林瑞陽、張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司，營運「TST庭秘密」品牌，被官方認定屬傳銷行為，構成組織策畫傳銷違法行為。但仍有部分TST的銷售人員認為林瑞陽、張庭夫婦是沒有問題的，依然在銷售TST產品。

另據中國財聯社指出，兩人所屬達威爾公司反駁，「如屬實，我們無法理解裕華區市監局為何先向社會披露，而不通過法律途徑正式告知」。認為裕華區市監局違法。

據天眼查顯示，張庭（張淑琴）在中國有92家關聯公司，其中79家為存續狀態，張庭擔任67家公司的法定代表人、66家公司的高管，並直接持股14家公司。這些企業多位於上海，涉及生物科技、房地產開發、商務諮詢、貿易等行業。張庭丈夫林瑞陽（林吉榮）關聯有72家公司，存續狀態的有51家，其中張庭、林瑞陽夫婦與陶虹均在上海達爾威貿易有限公司任職。

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