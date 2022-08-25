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李小龍女兒起訴上海「真功夫快餐」索賠2.1億人民幣

中國新聞組／上海25日電
李小龍的女兒李香凝起訴上海「真功夫快餐」。（取材自微博）
李小龍的女兒李香凝起訴上海「真功夫快餐」。（取材自微博）

李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）起訴上海「真功夫快餐」商標涉嫌侵犯李小龍形象，25日在上海開庭，李香凝索賠2.1億元人民幣(約3060萬美元)。

綜合媒體報導，李香凝2019年以李小龍公司法人代表身分，起訴「真功夫」餐飲，要求「真功夫」立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90天澄清其與李小龍無關，並請求法院判令「真功夫」賠償其經濟損失2.1億元，以及維權合理開支8.8萬元。

「真功夫」官方微博當時回應，「時隔多年後被起訴，我們也很疑惑，真功夫系列商標，是由公司申請，國家商標局嚴格審理後授權的。我們已經使用了15年，我們的商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但我們的商標一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。」

「真功夫」創立於1990年，主打以蒸品為特色的中式快餐，是中國快餐行業前五強中唯一的本土品牌。公開資料顯示，真功夫自從2004年開始使用「功夫龍」作為品牌形象。商功夫龍」身穿黃衣、體格健美、正氣凜然，被認為根本是李小龍翻版，甚至還有外地遊客認為餐飲店就是李小龍家族開的。

李小龍 微博

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