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重慶山火 500輛90後「摩托騎士」馳援救火

中國新聞組／北京25日電
8月20日，重慶市大足區萬古鎮所轄山區突發森林火災。(取材自人民日報)
8月20日，重慶市大足區萬古鎮所轄山區突發森林火災。(取材自人民日報)

重慶市連日多處山火，由於山地陡峭，散點多發，官方調度3000餘名消防及武警等到場撲救，仍因交通不便致救援物資運送不易等因素屢撲難滅。重慶有一群至少500輛的90後「摩托騎士」志願者加入山火救援，他們騎車、背著背簍在高溫下分批接力運送物資和滅火設備，即使曬到嗓子發啞、摔傷，仍堅持在第一線。

紅星新聞報導，北碚縉雲山山火仍在撲救。山火帶來的高溫和危險並未阻擋一批批志願者陸續加入，其中最引人關注的是重慶的一批「摩托騎士」，因山路狹窄亟需借助摩托車運輸救火物資，他們自願多日活躍在救援一線，分批運送物資和滅火設備。

發起人資深摩托車騎友「二饅頭」說，22日他把號召摩托騎士的信息發到群組裡，沒想到「一個小時左右，虎頭村就陸陸續續來了500多輛摩托車」加入救援志願者行列。

從事出入境工作的30歲摩托車愛好者「二胡」22日下午4時和朋友車趕往現場，「最開始我們送的是滅火器，一般一車拉個七八個滅火器，第二就是洋鏟、砍刀，能送上去都送，吃的喝的全都有。送上去過後就拉人下來。」「二胡」說，由於山路狹窄且多碎石，騎士志願者們「基本上所有人都摔過」。

「二胡」進行了近十次的來回運輸，「很多人一整天都沒睡，從早到晚曬得嗓子發啞，都說沒事」。在火場救災時，所有人的齊心也讓他印象深刻，「大家都會相互理解，很團結很齊心，只想做一個事情，就是早點去滅火，你需要我做什麼，我就是一個螺絲釘，我去做就好了」。

九龍坡區開摩托車店的85後王曉臣也上山幫忙，他說，滅火點的溫度極高，他每一趟都要騎著摩托車，用背簍運送滅火器、水和乾糧、山上挖掘機要用的汽油柴油。山路陡峭，大部分的人只能到半山腰，將物資接力中轉，由技術好一點的車友騎到最上面去，或再由志願者從半山腰徒步提上去。

王曉臣介紹，前往現場支援的摩友主力多是90後，各行各業的都有，聚在一起就為滅火這一件事。其中一位志願者的摩托在救火過程中疑似被盜，他連夜借了一輛摩托，繼續參與救援。

摩托車友運送物資。(取材自紅星新聞)
摩托車友運送物資。(取材自紅星新聞)

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