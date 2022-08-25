重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅

四川省瀘州市合江縣車輞鎮與貴州赤水市交界處發生森林火災，救援人員正全力撲滅。(中新社)

受持續性高溫 乾旱影響，近一周重慶市已至少有八起突發山火 ，重慶北碚縉雲山山火已燃燒近72小時，當局展開撲救工作，但山火仍在延續。重慶歇馬街道辦事處補給點現場一名工作人員23日表示，「我們的所有領導都在山上面，全員出動。」另四川內江突發大火致多個居民樓被點燃。而最新消息傳出，四川有部分城市24日半夜終於下雨了。

自由亞洲電台報導，北碚區歇馬街道縉雲山從21日晚間開始延燒的山火目前仍在蔓延。「三、四天應該有了，現在晚上還火光沖天，可以看到紅色火焰在吞噬這個山陵，很多群眾都在現場關心。」北碚區居民何先生說。

根據重慶北碚官方發布平台消息，目前有數個機具設備在現場作業，直升機滅火作業加密頻次，並成功搶通隔離帶約五公里，火情總體可控。財新網報導，當地火勢從21日晚間開始向東北方向蔓延，呈現多點並發態勢，當局除了採取橡膠拖把、消防水箱救火外，還有多輛挖掘機在火點與未燃燒區域間開闢隔離帶，以阻斷火勢進一步擴大。

昔日的「巴山夜雨」，今年夏天卻成了星火燎原。

「我們的所有領導都在山上面，全員出動。」九派新聞報導，重慶歇馬街道辦事處補給點現場一名工作人員23日表示，縉雲山暫時沒有起火，起火的是縉雲山脈上的其他山頭。有志願者表示，山上火很容易就撲滅，但風一吹又起來了，只能撤退到安全的地方。

另據新浪網報導，24日下午4時許，四川內江凌家鎮突發火災，多個居民樓被大火點燃。目擊者周先生說，鎮上有木材廠很多房子旁都堆放著木材，鎮上的道路比較窄，消防車也進不去。

紅星新聞報導，另重慶涪陵、開州、萬州山火已基本撲滅，大足、銅梁山火總體可控，巴南界石火場東、西線已基本控制，瀘州市合江縣車輞鎮與貴州赤水市天台鎮交界處山火一度蔓延至山間民房。

好消息是， 四川氣象台在24日晚間發暴雨 藍色預警，包括成都、綿陽等部分城市在當地時間24日半夜都迎來降雨。有網友在微博上慶祝發帖，指「好久沒這麼涼快」，但也有許多網友抱怨「雨點小」，沒有辦法緩解炎熱天氣。