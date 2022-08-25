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四川高溫停電 重慶婦中暑身亡時 手持電扇插頭

中國新聞組／北京25日電
重慶千廝門嘉陵江大橋的橋墩21日完全露出。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)
重慶千廝門嘉陵江大橋的橋墩21日完全露出。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)

四川、重慶市遭熱浪襲擊，接連傳出有中老年人在高溫及停電下中暑喪生的悲劇。其中，一名老奶奶用兒女過年給的紅包買了一台電扇，卻因停電而中暑身亡，被發現時手裡還拿著插頭。

一篇題為「昨晚，重慶人的朋友圈，看哭了多少人？」的文章，近日在網路上大舉流傳。文中的後半部，是充滿「正能量」的消防隊員努力撲滅山火情節。但多數網友注意的，則是前半部敘述重慶中老年人近日接連因中暑而喪生的情節。

除這篇文章外，網友近日陸續透過微博指出，重慶市近日在高溫下，救護車頻繁進出醫院，其中一些老年人因中暑後身體虛弱而不治死亡。

根據文章，重慶市一位平日省吃儉用的老奶奶，家裡既沒有裝空調，也沒有電扇。但因今年夏天實在熱得受不了，才終於咬牙拿出兒女今年過年時給的300元人民幣（約43.7美元）紅包，到鎮上買了一台電扇。

文章說，這位老奶奶冒著42℃(約107.6℉)的酷熱扛著電扇回家，但家裡卻既停電又停水，電風扇根本無法啟動，老奶奶毫無他法可以避暑，最後她就「被熱得離開了這個世界。被發現的時候，手裡還拿著電風扇的插頭」。

根據文章，其他重慶網友提到的悲劇，還包括附近菜市場裡一位年僅40多歲的賣饅頭山東大哥，「勞累一天，熱死在攤位上」；還有網友說，平日裡最愛笑的鄰居，大熱天下田背水稻勞動，結果「熱死在田間地頭」。

★殯儀館滿負荷運轉

文章引述其他網友提到，自己的奶奶因為天氣太熱導致頭昏摔倒了，引發腦溢血去世，但自己卻處在重慶沙坪壩的疫情封控區內，健康碼又變成黃色，還有三個小時奶奶就要下葬了，自己卻不能回去送她最後一程，「我也不知道為什麼突然就變成這樣了」。

文章指出，還有更多報導之外的普通人「他們買不起空調，斷電更用不了風扇，於是便活活熱死在45℃無人的出租屋，徹底消失於這個夏天。在絕對的自然力量面前，人類第一次，看到生命何其渺小」。

除這篇文章外，有四川、重慶網友近日陸續透微博等平台表示，近來接連出現老年人在停電的家中，或是在田間採收作物時被熱死，甚至有殯儀館每天滿負荷運轉，更多的老年人則在仍在醫院救治中。還有網友說，他的舅舅過世後火化，由於官方規定防火，祭拜時還不准焚燒香紙及蠟燭。

中央氣象台24日持續發布高溫橙色預警，近日屢傳山林火災的四川、重慶等地部分地區最高氣溫仍可達40℃以上。24日下午2時58分左右，四川達州渠縣高溫達到43.9℃，打破當地國家氣象站的最高紀錄。重慶市氣象台也發出預報，指24至26日3天市內大部分地區將持續晴熱高溫，呼籲市民防範中暑及森林火災，做好防溺水工作。

高溫 微博 疫情

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