北京醫保「專款專用」新規 參保人恐慌擠提

民眾在微博上提到，醫保客戶在北京銀行門口排隊等候提取現金。（取材自微博）

北京 的銀行18日向醫保 客戶發函，自9月1日起，醫保個人帳戶資金由市級醫保經辦部門記帳管理，實行專款專用；此舉引起恐慌，連日來，大批客戶在銀行外排隊提款。北京銀行近日再發通知安撫民心，參保人不用擔心醫保存摺內資金無法支取，更不必著急到營業網點排隊取款。

自由亞洲電台報導，「通知」規定9月1日前已入帳到醫保存摺內的資金仍可隨時正常支取，9月1日後醫保個人帳戶資金不再劃入醫保存摺，但醫保存摺可作為參保綁定的委託代發銀行帳戶，用於手工報銷、二次報銷等資金入帳，仍需妥善保管。

其後，北京銀行門口出現排隊人龍，顧客們要趕在9月1日之前，將醫保帳戶中的現金取走，以免被凍結。

報導指出，時事評論人士張震表示，城鎮退休人員持有醫保卡，其中一部分是過往繳納醫保的返還餘額，持卡人可將這筆錢用於購買醫保藥品，如果醫保卡不能提取現金，對醫保卡持有人而言，將是一筆損失。

他說，「你的醫保卡比如每一個月返還人民幣100元一年就是人民幣1200元，還有特種病也是人民幣100元，合共人民幣2400元，這筆錢可以到就近的藥店購買營養品，開的方子可能是藥品，給你的是營養品。」

網民「雲Angel」留言寫道，9月1日以前帳戶的錢自己可以取用，以後的不能取，而且只能用於醫療。

由於太多人去銀行提款，當局於是改變了處理方式。北京銀行近日發布重要提醒，再次提示個人醫保帳戶裡的錢不用著急取，市民無需集中排隊；已打入醫保存摺的資金隨時可以支取，醫保存摺不要扔，未來報銷還有用。北京銀行有關負責人明確表示，已打入醫保存摺內的資金，屬於參保人個人所有，參保人不用擔心醫保存摺內資金無法支取，更不必著急到營業網點排隊取款。

今年以來，涉及銀行提款難的情況時有發生，包括不久前，河南 鄉鎮銀行、南京銀行以及疫情期間的上海銀行等等，都曾發生銀行限制客戶取款或帳戶被凍結的現象。