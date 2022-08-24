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貴州女懷孕遭拐賣 33年後終於回家 報警抓人販卻碰壁

中國新聞組／北京24日電
汪祥慧希望嚴懲當年拐賣自己的人。(取材自極目新聞)
汪祥慧希望嚴懲當年拐賣自己的人。(取材自極目新聞)

貴州一名女子汪祥慧1989年被同鄉人誘騙至1500公里外的河北唐山，當時懷有5個月身孕的她上了火車後，才發現上了人口販子的當，直到33年後老公過世，才成功回到老家，想報警卻已過追溯期。

極目新聞報導，汪祥慧說，1989年27歲的她從貴州龍里縣老家到縣城賣雞肉，返家途中遇到同村女子申幺妹，對方聲稱丈夫在外地出事，希望她陪自己到貴陽料理後事。

沒想到，汪祥慧上了火車後又碰到了三男一女，其中有一男一女是申幺妹的哥哥和姊姊，都是人口販子。汪祥慧經歷了火車數十個小時的顛簸，輾轉被賣到唐山給一個姓郭的村民做老婆，不久生下兒子小武。

「我當時對他們說不能將我賣到這，我要去公安局告狀。人販子怕動靜鬧大了，就以4200元的價格成交了，這筆錢還有一部分是郭家借的。」來到郭家4個多月後，汪祥慧產下了兒子小武（化名），她被郭家人改名「羅立芬」，數十年裡吃盡了苦頭。

2013年，小武曾偷偷帶著母親回到貴州龍里，那是汪祥慧被拐24年後，第一次回到老家。遺憾的是，等待了她24年的父親剛剛去世，她沒能見到最後一面。汪祥慧母子只在貴州停留了幾天，她怕被郭家人知道。

2022年8月，60歲的汪祥慧帶著33歲的兒子重回貴州故鄉，想變更回自己的身分信息，但面臨重重困難。她還有一個願望，希望能夠嚴懲當年拐賣自己的人。

「當年拐賣我媽的五個人，聽說有一個死了，其他四個都還在，他們毀了我媽一生，也毀了我們一家，他們應該受到嚴懲。」小武很孝順，他為母親以後的生活打算，也想為母親曾經受過的苦討個公道。

龍里縣公安局一工作人員回應稱，汪祥慧是否涉及被拐一案已過追訴期，並已出具了不予立案通知書，關於戶口問題，戶籍管理部門正在積極按程序辦理中。

汪祥慧寄給貴州老家的信件。(取材自極目新聞)
汪祥慧寄給貴州老家的信件。(取材自極目新聞)

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