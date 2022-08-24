河南女殯儀館上夜班 1晚賺1600元？ 業者出面打臉

女子在影片中開心的說，「又是一千六的一天」。(視頻截圖)

河南 新鄉一名女子拍攝多段視頻稱自己在殯儀館上夜班，一晚上就能賺到1600元(人民幣，下同，約233.9美元)工資，女子笑著表示不但不害怕，還很開心。對此，新鄉市殯儀館工作人員回應，女子言論不實。

來源：YouTube

極目新聞報導，該名女子在自拍的多段影片中表示，「到殯儀館上個夜班就有1600元，躺那啥也不用乾，睡一覺，醒了下班，1600元到手。」影片中，女子面帶笑容說，還反問網友，「有比窮更可怕的事嗎？」

影片在網路上瘋傳後引起熱議，許多網友感嘆，「上一個夜班就1600元，要連上一個月，豈不是月入近5萬元？」

對此，河南新鄉市殯儀館在官方微博 澄清，近期有人在網路上冒充新鄉市殯儀館職工，編造不實言論，造成不良社會影響。相關部門已向平台舉報，並協調律師進行下一步處理，必要時將法律訴訟。

據報導，雖然女子並沒有說具體殯儀館的名稱，但其影片中顯示的街景就是新鄉市殯儀館門前的路，新鄉市殯儀館工作人員表示，「該女子在回覆網友時也表示自己在新鄉，這些都暗示她所指稱的就是新鄉市殯儀館，所以才闢謠。」

工作人員回應，殯儀館屬於事業單位，員工工資都是嚴格按照當地人社局規定的標準發放；目前該影片已被刪除，殯儀館方暫時沒和女子直接取得聯繫，猜測女子造謠是為了博流量。

武漢 一位從事殯葬的業內人士透露，殯儀館員工每月也就幾千元工資，依據崗位不同工資有差別。即使在普通人眼中最難以接受的崗位，工資也不會太高，根本不存在上個一個夜班就有1600元的情況。