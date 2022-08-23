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搜狐CEO建議：睡多是傷害 4小時完美…網酸：資本家心態

中國新聞組／北京23日電
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（取材自微博）
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（取材自微博）

搜狐網CEO張朝陽近日在直播中表示，大家睡六個小時最好，「如果只睡4個小時那就是完美」。引發網友熱議：「資本家都希望員工少睡覺。」也有醫師不認同張朝陽的說法，稱人體對於睡眠的時間需求有很大的個體差異。

張朝陽在21日的直播中表示：「在睡眠的前兩個小時是深度睡眠，兩個半小時、三個小時之後，大腦就開始做各種噩夢，在噩夢的過程中是沒有理智來控制的，會不斷地放大。所以我們經常睡不好覺的原因是因為，後面的三、四個小時在噩夢中度過，起來之後就會特別難受。所以我建議大家少睡，睡六個小時最好，如果能睡四個小時那就是完美。睡多了是對人的一種傷害，我拒絕被傷害，所以就睡得少。」

此外，張朝陽還說，人不能退休的，只有去追求一件事情，而且不是目標，是一個價值觀趨向的事情，才能夠管理好大腦，使得自己勇往直前過一個有意義的人生。「我們之所以焦慮，是因為我們大腦想法太多，有一個價值觀，就是去從事這件事，一直活到老，幹到老，想到老，學到老，努力到老。」

網友評論說：「這哥們怕是虧心事做多了，老怕做噩夢！」、「一天不睡足八小時，頭就是暈的，怎麼工作，怎麼生活啊？」、「人家資本家把你當豬看，覺得等你多睡四個小時都不利於他剝削你。你還問怎麼工作，怎麼生活？」。

在張朝陽「睡四小時」言論發酵後，另一則新聞衝上熱搜。國際營養學雜誌「Nutrients」一項研究發現，肥肉長的地方和睡眠時長有關。研究顯示，每天缺覺（即睡眠不足七小時）的人軀幹、手臂和腿部的脂肪質量指數均較高，也就是胳膊、大腿會更粗，不過與每日睡眠時間長於九小時的人相比未發現差異。網民據此留言，「去看一下張朝陽大腿與胳膊」。

央視網則引述中南大學湘雅醫院周姓醫生表示，睡眠過多或者過少都不利於身體健康。正常情況下，人體對於睡眠的時間需求有很大的個體差異，比如有天生的長睡眠者，也有天生的短睡眠者。而且，同樣的一個人在不同的年齡階段對於睡眠的時長需求也是不同的。醫生建議，睡眠時間長短以能滿足日常生活需要，讓我們感覺精力充沛、身體舒適為準。

搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（視頻截...
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（視頻截圖）

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