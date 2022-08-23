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美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

中國新聞組／北京23日電
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

中國知名愛國大V司馬南之前被踢爆2010年在美國買房引發議論，令他鮮明的「反美鬥士」形象崩解。在司馬南所有的社群帳號遭禁言後，更傳出司馬南持綠卡想赴美失敗的消息，由於無法獲得司馬南直接回應，各方猜測不斷，外逃消息真偽無法核實。

綜合網上消息，21日上午10時左右，傳出司馬南持美國綠卡在北京首都國際機場T3航站樓登機時，被邊檢人員攔下，或因涉嫌其關聯傳媒公司的內幕交易。

來源：YouTube

據悉司馬南所屬的MCN是「藍岸智庫」，主體是四月華文(北京)文化傳媒有限公司。

由於司馬南早前就被傳過外逃的消息，他也寫過文章解釋。因此當「持綠卡外逃失敗」一事再被傳出時，許多網友推測是否因為「在美買房」風波所引發。

➤➤➤愛國大V司馬南 承認在美買房…網：誰買可以 司馬南不行

昆侖策研究院高級研究員陳先義23日在文章指出，他已打電話向司馬南求證，「司馬南正在給家人做早飯呢」。他也引述司馬南的話稱，「嘴被禁了，虱子多了不怕咬，就讓他們潑糞唄，人家愛怎麽說怎麽說吧」，以此證明司馬南尚在中國境內。

現年66歲的司馬南在網上坐擁逾3000萬粉絲，他曾批評別人「反美是工作，赴美是生活」，但自己卻被踢爆2010年就花25.7萬美元在美國加州買了一間房子，現值58萬美元。

➤➤➤司馬南在美置產輿論炸鍋 全網禁言 官方出手維穩

對此，司馬南15日陸續發布三段「美國房事醜聞」影片，招認確實在美國買了一個「小房子」。「我現在必須非常沉痛的心情跟大家檢討，犯下如此嚴重、不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待…」。

但他信誓旦旦聲稱全家沒有美國籍，直說房子交他人打理，是誰住他也不知道。

在美買房引發熱議後，司馬南的微博、抖音、今日頭條等社群帳號皆因「違反相關法律法規」遭禁言，疑因官方出手維穩降溫。

在美購房的愛國大V司馬南，被傳出外逃消息。（取材自微博）
在美購房的愛國大V司馬南，被傳出外逃消息。（取材自微博）

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