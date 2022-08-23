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戚薇被「鑑定」直播賣假貨？ 喊冤稱已報警

中國新聞組／北京23日電
戚薇直播間推薦的面膜被指是假貨。（取材自微博）
戚薇直播間推薦的面膜被指是假貨。（取材自微博）

日前，一則「機構鑒定戚薇直播間賣假貨」的話題登上微博熱搜榜一，話題閱讀量9.6億。隨後，戚薇工作室曬出戚薇在警察局的照片，稱「已報警，一切等相關部門調查結果」。戚薇本人也在微博上發文，「相關事件我們仍然在取證中，是哪家鑒定機構給我提前蓋棺定論的？可以跟我們和大家分享一下具體情況嗎？」

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，一名抖音帳號「琉璃是什麼璃」（以下簡稱「琉璃」）的網友發布視頻，質疑戚薇抖音直播間所售「科顏氏白泥面膜」為假貨。

琉璃公布了，戚薇直播間客服人員與其溝通的內容。客服表示，會以「經濟損失」的理由給予該網友十倍賠償，但該網友需要將此前發布購買到假貨的視頻刪除，同時將商品寄回。

琉璃詢問，這是否意味著直播間變相承認售賣假貨時，客服表示，「並不是，但視頻確實給店鋪造成了一定影響」，需要取回商品是因為直播間需要將商品寄給品牌方，溝通產品情況，直播間也不會替網友進行真偽鑒定。

琉璃表示，希望得到公平公正的真偽鑒定結果，雙方協商未能達成一致。

戚薇工作室發布聲明表示，直播間推薦的所有產品均來自正規合法渠道，並承諾若確認此次商品為假貨，一定假一賠十，對產品質量及售後問題承擔相應責任。工作室表不會容忍任何背離事實的指控。

此前，該網友通過第三方平台心心美妝鑒定，鑒定結果均為假貨。8月20日，琉璃在抖音再發視頻，稱第三方平台圖靈鑒定的鑒定結果為假貨。

圖靈鑒定22日發文稱，該公司作為AI科技鑒定機構，檢測技術符合「商品人工智能鑒定方法通用規範」，對結果給出公立的非人工鑒定結果。

秉承客觀公正、科學嚴謹的原則，在事件被網友「琉璃是什麽璃」公開發布並持續曝光後，圖靈鑒定邀請五名行業資深鑒定師，對於鑒定結果進行覆核。五名鑒定師的結論均一致，判斷該商品不符合正品工藝。

戚薇到警局報案。（取材自微博）
戚薇到警局報案。（取材自微博）

抖音 微博 警察

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