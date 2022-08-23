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被騙到緬甸 安徽男遭刀捅肚 張男被斬斷4指

中國新聞組╱北京23日電
緬北逃回者講述慘痛遭遇，有人被斬斷四手指，有人遭刀捅肚子。（取材自微博）
緬北逃回者講述慘痛遭遇，有人被斬斷四手指，有人遭刀捅肚子。（取材自微博）

繼日前有冒死從緬甸北部逃回雲南的男子親述恐怖經歷，雲南晉寧警方亦公開了其他逃出緬甸者的可怕經歷。有人被斬去了四根手指，有的則被捅了肚子兩刀，而詐騙集團頭目，「沒事就折磨折磨你」。

綜合港媒報導，安徽一名劉姓男子輕信朋友說在緬北能賺錢，於是於2021年8月偷渡去緬甸打工，結果剛到緬甸，就被帶到一處窩點從事電信詐騙詐騙。由於劉男不識字，無法「正常工作」，經常受到懲罰，例如不讓他吃飯。當他試圖反抗，就被電詐集團頭目捅了2刀，一刀捅穿胃，一刀捅傷腸子。

劉男描述，詐騙集團「經常用電棍捅我」，「沒事就折磨折磨你」。

21歲張男被同胞網友以高薪工作誘騙至緬北，他不想當騙子，於是在數十人的圍觀中，被一刀剁掉4根手指。他表示，「不聽話的人都會被打死甚至被施酷刑」。

另一名受害人李光說，「余哥」非常坦白地告訴大家，來緬甸就是搞詐騙的。一路上很多地方都有人背著槍，李光好奇多看了兩眼，對方就要衝上來。余哥要求交出身分證，若有人不配合，就會把那人往死裡打；除了活活被打死，還可能面臨生不如死的「水牢」酷刑，將人整個泡在水裡，只露一個頭，只能站著，一坐下來就會被水淹，無法休息無法睡覺。

報導稱，公安部刑事偵查局表示，2021年展國際執法合作，先後向柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、緬北等重點地區將610餘名嫌犯從境外遣返；抓獲從東南亞回流的詐騙嫌犯3.6萬人，深挖破案1.5萬宗。此外，還從境外教育勸返21萬人。

劉男展示傷勢，他指詐騙集團老闆朝他腹部捅了兩刀，一刀捅穿了胃，一刀捅傷了腸子。（...
劉男展示傷勢，他指詐騙集團老闆朝他腹部捅了兩刀，一刀捅穿了胃，一刀捅傷了腸子。（視頻截圖）

詐騙集團 緬甸 東南亞

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