四川限電苦了電動車主 連找3個充電樁 半夜才充上電

王婷在排隊充電。(取材自中新經緯／受訪者供圖）

四川地區近日受持續極端高溫影響，電力供應形勢嚴峻，受到缺電影響，不少電動車 車主陷入無法充電的窘境，還有車主發帖表示，自己連找三個充電樁，直到半夜12點才充上電。

中新經緯報導，四川達州的王婷(化名)日前開著一輛東風日產的純電汽車 前往成都，路過南充市時準備找個充電樁給車充電，但接連兩個充電樁都停止運營，找到第三個充電樁才成功充電。

王婷表示，她抵達第三個充電樁時已是凌晨12時，「從找充電樁、換充電樁、到排隊等待充電，用了2個多小時」，儘管已經半夜，王婷充電的充電樁仍有不少車主前來，「我充了一個小時，等我準備離開時，後面已經排了三輛車了。」

不少電動車車主陷入無法充電的窘境，一位新能源車主表示，自己常去的平價充電樁停止運營了，只剩電價較貴的充電樁，充一次電要多花20元；還有新能源車主發帖稱，「不是在充電，就是在找充電樁的路上。」

一名成都的特斯拉 車主張輝(化名)表示，日前他開車外出，車輛續航還剩40公里時就開始找充電樁充電，去了幾個常去的充電樁但都停止運營了，等車輛充上電時續航僅剩8公里，「差一點就要『掛』在路上了，我剛提車不到一個月，還在跟物業談家充樁的事宜，這就體會到新能源車的狼狽了。」