山東動物園虎掌擊碎觀景玻璃 遊客驚逃… 園方稱「太熱自然裂開」

山東濟南野生動物園的老虎園區隔著玻璃有餵食處。（取材自上游新聞）

山東濟南野生動物園 一隻老虎一掌擊碎觀景玻璃，嚇得遊客趕緊撤離，園區工作人員已將老虎趕回籠舍，景區暫停開放。涉事景點工作人員表示，玻璃並非被老虎抓裂，只是天氣原因自然裂開，當時老虎恰好趴在周圍，目前已經將玻璃修復。

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上游新聞報導，多位網友日前在視頻爆料稱，山東濟南章丘市的濟南野生動物世界園區內一隻老虎在投餵區域將一整塊玻璃擊。其中一位網友發布視頻表示，老虎把玻璃擊出裂痕，玻璃破碎時，他和玻璃的距離不到5公分。另一位網友稱「我們剛到玻璃這裡，突然聽到一聲響，玻璃被老虎抓裂縫了，接下來，大家就慌忙跑了」。

網友紛紛表示，隔著螢幕都感覺到了害怕。也有網友稱，應該是多層鋼化玻璃，碎裂後不會輕易掉落。

遊客表示，濟南野生動物世界園區分步行遊覽區和乘車遊覽區，其中，虎嘯山谷就屬於步行遊覽區，可以近距離觀賞老虎，還有多處投餵點，玻璃碎裂的地方就是其中一處投餵點，有兩個投餵口。

山東濟南野生動物園老虎疑將觀景玻璃擊碎。（取材自上游新聞）

濟南野生動物世界工作人員21日回應稱，該區域內的所有老虎已經被趕回籠舍，暫時不對外開放，後續會施工維修。該工作人員表示，據他所知，玻璃出現壞損還是第一次出現，至於是老虎拍裂還是其他原因，他不得而知，不過，玻璃比較厚，發現壞損後，工作人員第一時間疏散了遊客，沒有遊客受傷。平時，為了安全起見，遊客投餵老虎時，也是借助夾子夾起食物，再通過投餵口進行投餵，工作人員會在旁邊進行指導。

極目新聞報導，有網友分析，大塊碎裂的玻璃上面，有一個擴散的中心，也就是說，這個中心可能就是受力點；如果是天氣熱所致，玻璃碎裂應該是均勻的。其次，事發當天30℃，這個溫度對鋼化玻璃來說應該也不是問題，認為園方有推責的嫌疑。