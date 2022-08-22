「淮南王」盜墓團夥 掘空橫山多座王陵 4成員落網重判

被追回的涉案文物。(取材自澎湃新聞)

誰是「淮南王」？誰又是「王氏三兄弟」？檢察日報日前刊文介紹震動全國的「淮南王」盜墓團夥的最終結局，陳年隱案真相大白，盜墓團夥四成員悉數落網，曾盜掘多座王陵級大墓。

2017年江蘇省蘇州市公安 局高新區橫山公園管理處工作人員在巡邏時發現，橫山山頂有幾個可疑洞口，深度達三米以上。澎湃新聞報導，橫山山頂分布著十餘座商周時期的石室土墩墓，已被登記為第三次全國文物普查不可移動文物，經專家現場勘查，共發現5座古墓被盜掘，初步判斷係4人以上專業盜墓團夥所為。

2018年6月橫山山頂再現盜洞。由於發現及時，一舉抓獲了6名盜墓賊。審訊中，犯罪嫌疑人曹×華檢舉稱「王×傑曾指著一個盜洞說這是『淮南王』帶人挖的」，但對兩人身分交代不清。

報導指出，2021年2月蘇州警方意外獲取一條線索：安徽淮南警方在2018年破獲過一起盜墓案件，其中有犯罪嫌疑人供述曾在蘇州盜過墓。民警通過調閱當年的案卷，一個名叫王×全的人引起注意。

姓氏是王，又是安徽淮南籍，有盜墓經驗，且2017年在蘇州有過活動軌跡…種種跡象表明，王×全很可能就是蘇州警方一直在追尋的「淮南王」。

此時，王×全已在監獄 服刑多年。據王×全在2018年的供述，與其一起在蘇州盜掘古墓葬的還有浙江「王氏三兄弟」，為首的是一個名叫王×傑的男子。警方最終查明王×傑的身分信息，發現王×傑與其同村的另外兩個王姓男子極有可能就是浙江「王氏三兄弟」。

2021年3月，警方分赴杭州、嘉興、紹興三地，將「王氏三兄弟」抓獲。落網後，三人供稱夥同「淮南王」王×全等人，在蘇州市轄區內7處地點盜掘10餘處古墓的犯罪事實。2021年11月，法院以盜掘古墓葬罪分別判處3名被告人有期徒刑11年3個月至9年不等的刑罰，各並處罰金。