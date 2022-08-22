「淮南王」盜墓團夥 掘空橫山多座王陵 4成員落網重判
誰是「淮南王」？誰又是「王氏三兄弟」？檢察日報日前刊文介紹震動全國的「淮南王」盜墓團夥的最終結局，陳年隱案真相大白，盜墓團夥四成員悉數落網，曾盜掘多座王陵級大墓。
2017年江蘇省蘇州市公安局高新區橫山公園管理處工作人員在巡邏時發現，橫山山頂有幾個可疑洞口，深度達三米以上。澎湃新聞報導，橫山山頂分布著十餘座商周時期的石室土墩墓，已被登記為第三次全國文物普查不可移動文物，經專家現場勘查，共發現5座古墓被盜掘，初步判斷係4人以上專業盜墓團夥所為。
2018年6月橫山山頂再現盜洞。由於發現及時，一舉抓獲了6名盜墓賊。審訊中，犯罪嫌疑人曹×華檢舉稱「王×傑曾指著一個盜洞說這是『淮南王』帶人挖的」，但對兩人身分交代不清。
報導指出，2021年2月蘇州警方意外獲取一條線索：安徽淮南警方在2018年破獲過一起盜墓案件，其中有犯罪嫌疑人供述曾在蘇州盜過墓。民警通過調閱當年的案卷，一個名叫王×全的人引起注意。
姓氏是王，又是安徽淮南籍，有盜墓經驗，且2017年在蘇州有過活動軌跡…種種跡象表明，王×全很可能就是蘇州警方一直在追尋的「淮南王」。
此時，王×全已在監獄服刑多年。據王×全在2018年的供述，與其一起在蘇州盜掘古墓葬的還有浙江「王氏三兄弟」，為首的是一個名叫王×傑的男子。警方最終查明王×傑的身分信息，發現王×傑與其同村的另外兩個王姓男子極有可能就是浙江「王氏三兄弟」。
2021年3月，警方分赴杭州、嘉興、紹興三地，將「王氏三兄弟」抓獲。落網後，三人供稱夥同「淮南王」王×全等人，在蘇州市轄區內7處地點盜掘10餘處古墓的犯罪事實。2021年11月，法院以盜掘古墓葬罪分別判處3名被告人有期徒刑11年3個月至9年不等的刑罰，各並處罰金。
在訊問王×傑等人的過程中，警方發現曹×華多次參與盜掘古墓，還負責銷贓，再從中獲取「好處費」。2022年4月，蘇州高新區檢察院以曹×華涉嫌盜掘古墓葬罪和倒賣文物罪提起公訴，6月，法院作出一審判決，數罪並罰，判處曹×華有期徒刑10年3個月，並處罰金人民幣1.6萬元。
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