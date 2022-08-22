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坐轎遊重慶景區 網紅被罵「花錢糟蹋他人尊嚴」

中國新聞組／北京22日電
有網友分享自己坐轎上山的畫面，卻遭到網暴，圖為示意圖。（取材自極目新聞）
有網友分享自己坐轎上山的畫面，卻遭到網暴，圖為示意圖。（取材自極目新聞）

在中國，許多景區都有轎子（滑竿）的服務，方便那些體力較差的遊客上坡登山。日前，一名旅遊博主遊覽重慶武隆區天生三橋景區，在網上分享自己坐轎上山的視頻，被部分網友指責「花錢糟蹋他人尊嚴」，但有更多網友的反駁，「一個花錢坐轎，一個憑力氣吃飯，有什麽不對？」

來源：YouTube

極目新聞報導，該博主稱，自己與抬轎師傅攀談得知，很多年輕人都不敢坐轎，怕發到網上被人罵。師傅還說現在生意不好，一天最多能拉兩個遊客。不少網友也留言，「你不花錢坐轎，他怎麽掙錢謀生？」

該景區工作人員表示，天生三橋景區對抬轎人員實行統一管理，有準入機制，主要招收景區附近身體素質較好的農民，給他們提供一個就業平台，「景區要求，轎夫和遊客自行商量價格，但規定一趟不得超過400元（人民幣，下同，約58美元）」。

工作人員表示，此事曝光後坐轎的人並沒減少，反有一些年輕人出於善意而選擇坐轎上山，以照顧轎夫的生意。

一名在江西三清山景區工作的轎夫指出，到了他這個年紀，上有老下有小，家庭壓力大，轎夫是憑力氣吃飯，「並不覺得丟人」。

極目新聞評論表示，指責博主坐轎上山是「花錢糟蹋他人尊嚴」，不妨換位思考。

轎夫憑勞動掙錢，就贏得了尊嚴。遊客給轎夫服務費，也會贏得尊重。一些體力不佳者想上山看一下，又沒那個力氣，坐轎有什麽不行的呢？看著種田人辛苦勞作，難道你就不吃糧食了？

職業不分貴賤，只是分工不同。自己首先不能有「沒有地位」「沒有尊嚴」的包袱，對客戶有禮有節就行，遇到不公正對待一定要勇於維護自身權益。對所有人而言，給各行各業的人多些尊重，多些換位思考，也能體現一個人的修養。

有網友分享自己坐轎上山的畫面，卻遭到網暴，圖為示意圖。（取材自極目新聞）
有網友分享自己坐轎上山的畫面，卻遭到網暴，圖為示意圖。（取材自極目新聞）

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