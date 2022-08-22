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青海山洪被沖走1公里 他抱木頭游上岸 脫險後返家破窗救一家5口

中國新聞組／北京22日電
岳老先生正在清理屋內的淤泥。（取材自極目新聞）
岳老先生正在清理屋內的淤泥。（取材自極目新聞）

青海大通山洪災害至少造成25人遇難、6人失聯、23人獲救，善後救援工作持續進行中。極目新聞報導，大通縣青山鄉賀家莊村村村民岳國城連人帶車被洪水沖走1公里多，抱著一根木頭游上了岸，然後回家破窗救出一家五口。

影音來源：YouTube

青山鄉賀家莊村受災最嚴重，這裡也是青山鄉政府駐地，街道上來自四面八方的救援人員各司其職；大通縣拉麵館老闆們開設的愛心免費拉麵攤，供救援人員和村民隨時就餐。

村民岳先生的家因緊靠河邊，院牆和大門已經完全被沖毀，院落裡堆積了厚厚的淤泥，他拿著鐵鍬清理屋內的淤泥。據報導，岳先生指著一扇開著的窗子介紹道，洪水發生當晚，他的岳母、妻子、兒媳以及兩個孫女，四代五口人都被困在屋內，但是前門後門都是1米多深的水，出不去。後來他兒子岳國城趕了回來，從窗口將一家人救了出去。

報導指出，岳先生的兒媳靳女士表示，她丈夫岳國城是一名公交司機。17日晚他們在家，看雨下得大，夫妻倆就出門把公交車挪到了鄉鎮府門口的高處。隨後他們聽到隆隆的響聲，意識到山洪來了，靳女士就跑回家叫老人和孩子，岳國城則去車庫準備將私家車移到安全處。誰知他將車剛倒出來一點，迅猛的洪水就到了，連人帶車被沖走。此時靳女士和家人都被困在屋內，心急如焚卻無計可施，幸好丈夫岳國城脫險後，回來破窗救出了他們。

據報導，岳先生的女兒說，當時哥哥岳國城開車被洪水沖走1公里多，從車裡爬出來後抱著一根木頭爬上了岸，哥哥的背上和腿上都受了外傷，跑了1公里路回到家，見前後門都無法打開，便用工具撬開了防盜窗，將一家五口從窗子救出去。第二天她看到，哥哥的眼睛裡進了大量泥沙，漲得血紅，目前還在縣城的醫院養傷，家裡的車在下游找到時已經報廢。

岳先生家里一片狼藉。（取材自極目新聞）
岳先生家里一片狼藉。（取材自極目新聞）

洪水 洪災 YouTube

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