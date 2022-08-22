李立群兒被挖「反共」 稱為電影才低頭 中網友炸鍋

李立群(左)和兒子李元太(右)。(圖：果陀提供)

台灣藝人李立群在回台後曾在受訪時表明要死守台灣，被中國大陸網友認為是台獨，之後他轉發「一個中國」貼文，仍讓中國大陸網友認為是雙面人，不料21日又被挖出李立群兒子在噗浪（Plurk）的言論，稱「李家永遠都反共」。

綜合媒體報導，中國大陸網友挖出疑似李立群兒子李元太的噗浪帳號「cos名元太本名也元太」，他曾在上面發文透露「去你X的CCP（中國共產黨），今天我們家低頭不是因為在那裡賺錢，都退休 回台了！會配合你們是因為江湖道義，不去拖累那四部還沒上映的電影 的製作方，而不是真的怕你們，要幫你們維穩那個被軍演戳破的紙老虎形象」，最後更強調「李家永遠都反共」。

另一張截圖則是該帳號與網友筆戰時，稱「李立群是我爸，他從來沒有挺過共，你可以不用再起鬨了」，再加上該帳號曾PO出李元太的自拍照，因此認定該帳號就是李立群的兒子李元太，再度將父子倆貼上台獨標籤。

截圖曝光後，大批中國大陸網友湧入李立群的抖音 砲轟，「您兒子的言論怎麼回事呢？」、「父子倆輪番上陣表演」、「李元太是個實在人，老頭子努力澄清解釋，兒子直接實力坑爹」、「你兒子說，你家低頭是為了那四部電影」，還有網友說，「只想來大陸賺錢，一點感恩的心都沒有」、「這四部電影是哪四部？抵制」、「台獨了，台獨了，電影還上嗎？」、「這不是坑爹，這是主動暴露」。