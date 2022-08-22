韓女團筷子彈古箏？中網友出征 「不懂古箏才是真的辱華」

BLACKPINK即將以新歌和巡演與全球粉絲見面。（取材自Instagram）

南韓 人氣女團BLACKPINK時隔兩年推出新專輯「BORN PINK」，日前釋出先行曲「Pink Venom」MV，上線一天就突破1億點閱率。不過，MV一開頭是成員JISOO穿著韓服，在彈玄琴（又名玄鶴琴）的畫面，由於其外表類似中國樂器古箏，因此遭部分中國網友直罵：「連古箏都偷？」

狐飛火報導，這樣的言論火速被其他網友打臉，指出JISOO彈的「玄琴」確實出自朝鮮半島。

據報導，在「Pink Venom」MV畫面開頭，只見成員JISOO身穿韓服、彈奏玄琴長達10幾秒。沒想到，部分中國網友將玄琴誤認是古箏，因此看到JISOO拿著細長竹片在彈奏時，認為有辱華嫌疑，狂罵：「為什麼一開始要拿筷子彈古箏啊？」、「前面是在彈古箏？」、「連古箏都偷，賊」、「韓國人會不會說，古箏也是他們的？」

報導稱，此事在微博 上掀起一陣討論，但後來有網友發現不妥，因為MV中出現的根本不是古箏，而是韓國的玄琴，並批評不懂就隨便謾罵的人：「不懂古箏才是真的辱華」、「真的不必這麼敏感」、「不要一口一個辱華，看清再說話」。