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韓女團筷子彈古箏？中網友出征 「不懂古箏才是真的辱華」

中國新聞組／北京22日電
BLACKPINK即將以新歌和巡演與全球粉絲見面。（取材自Instagram）
BLACKPINK即將以新歌和巡演與全球粉絲見面。（取材自Instagram）

南韓人氣女團BLACKPINK時隔兩年推出新專輯「BORN PINK」，日前釋出先行曲「Pink Venom」MV，上線一天就突破1億點閱率。不過，MV一開頭是成員JISOO穿著韓服，在彈玄琴（又名玄鶴琴）的畫面，由於其外表類似中國樂器古箏，因此遭部分中國網友直罵：「連古箏都偷？」

狐飛火報導，這樣的言論火速被其他網友打臉，指出JISOO彈的「玄琴」確實出自朝鮮半島。

據報導，在「Pink Venom」MV畫面開頭，只見成員JISOO身穿韓服、彈奏玄琴長達10幾秒。沒想到，部分中國網友將玄琴誤認是古箏，因此看到JISOO拿著細長竹片在彈奏時，認為有辱華嫌疑，狂罵：「為什麼一開始要拿筷子彈古箏啊？」、「前面是在彈古箏？」、「連古箏都偷，賊」、「韓國人會不會說，古箏也是他們的？」

報導稱，此事在微博上掀起一陣討論，但後來有網友發現不妥，因為MV中出現的根本不是古箏，而是韓國的玄琴，並批評不懂就隨便謾罵的人：「不懂古箏才是真的辱華」、「真的不必這麼敏感」、「不要一口一個辱華，看清再說話」。

據了解，玄琴歷史十分悠久，在公元三世紀到五世紀時的高句麗古墓群和古壁畫中就可見到，是朝鮮半島上代表性的傳統樂器，外形既似古琴，又像古箏，因而產生誤會。玄琴主體多是用栗木製成，其面板上有弦7根，用竹片對琴弦以彈、挑、劃等多種奏法來展現，且多是由女子作為主演奏者。

「Pink Venom」MV中出現玄琴。（取材自YouTube）
「Pink Venom」MV中出現玄琴。（取材自YouTube）

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