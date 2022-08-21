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華人明星瘋元宇宙…林俊傑買地賠8成 周董帶貨NFT跌95%

中國新聞組／北京21日電
林俊傑50萬元在元宇宙買下的三塊虛擬地產暴降80%，跌到9萬多元。這些地產如今訪問量幾乎為零，周圍也完全沒有建築裝飾，一片空空蕩盪。（取材自量子位）
林俊傑50萬元在元宇宙買下的三塊虛擬地產暴降80%，跌到9萬多元。這些地產如今訪問量幾乎為零，周圍也完全沒有建築裝飾，一片空空蕩盪。（取材自量子位）

元宇宙房產和NFT暴跌，明星損失慘重。林俊傑在元宇宙的虛擬地產暴跌80%；周杰倫帶貨的NFT幻影熊（Phanta Bear）身價大跌95%；其他如潘瑋柏、陳冠希等明星合作的NFT項目，如今也都跌破發行價。

來源：YouTube

量子位報導，2021年，虛擬房產和NFT隨著元宇宙一塊火了起來，許多明星如林俊傑、周杰倫等紛紛進入元宇宙，先後入手虛擬房產和NFT等數字化資產，甚至還有明星成立了自己的NFT公司。

但很快虛擬房產和NFT價格開始普遍下跌。據區塊鏈分析公司Chainalysis介紹，2022年NFT的銷售額，從1月的126億美元，一直下降到6月的10億美元左右，呈現暴跌的態勢。

林俊傑50萬元（人民幣，下同，約7.3萬美元）在元宇宙買下的三塊虛擬地產暴降80%，跌到9萬多元。這些地產如今訪問量幾乎為零，周圍也完全沒有建築裝飾，一片空空蕩盪。

2022年4月1日，周杰倫在社交平台上宣布，自己編號為BAYC#3738的無聊猿...
2022年4月1日，周杰倫在社交平台上宣布，自己編號為BAYC#3738的無聊猿NFT被盜，而他擁有這份NFT也才不過3個月。（取材自量子位）

周杰倫代言的NFT幻影熊，更是跌了不止95%。從發行幾天後一度被炒到8ETH的價格，回落到接近0.31ETH。此外，他4月在社交平台上宣布，自己編號為BAYC#3738的無聊猿NFT被盜，而他擁有這份NFT也才不過三個月。

據了解，無聊猿是當前市場上最受歡迎、最昂貴的NFT項目之一，上線僅11個月已估值40億美元。

虛擬房產和NFT憑藉的是加密技術的「獨一性、區分性」。一旦數字資產安全性被質疑，元宇宙熱度下滑，虛擬房產和NFT真正具備的價值也必然被重新審視和評估。

周杰倫帶貨的NFT幻影熊（Phanta Bear），更是跌了不止95%。（取材自...
周杰倫帶貨的NFT幻影熊（Phanta Bear），更是跌了不止95%。（取材自量子位）

現在，大廠們也開始退出了。這兩天，騰訊數字藏品平台（NFT交易軟件）幻核也發佈公告，停止數字藏品發行，用戶可選擇繼續持有或發起退款申請。目前，平台所有數字藏品都顯示「已售完」或「已領完」的狀態。

專家分析，這一波虛擬資產的暴跌，一方面是從去年5月開始，全世界很多國家開始打擊加密貨幣，NFT的價格下跌走低；另一方面，NFT的價值沒有公認的衡量標準，因此極易出現炒作或投機等狀況。

潘瑋柏代言的NFT「無辜貓」。（取材自量子位）
潘瑋柏代言的NFT「無辜貓」。（取材自量子位）

NFT 元宇宙 周杰倫

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