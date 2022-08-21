酸台灣輸入法麻煩 網：沒見過注音？
日前，一段視頻在兩岸網路上引起熱議，一名中國大陸網友把台灣朋友用注音輸入法打字的過程拍下上傳，他在影片中嘲笑台灣的輸入法太麻煩，打字速度太慢，引起台灣網友的反駁，「這是注音符號，是你少見多怪」。不過也有大陸網友認真地科普注音符號的來源，緩和雙邊氣氛。
綜合媒體報導，影片中，一名台灣女生用手機示範注音符號輸入，「這個是ㄛ ，然後這個是三聲，然後這個是ㄞ ，然後愛是四聲，然後你，這是ㄋㄧ ，再加一個三聲就有了，最主要你要懂每一個注音怎麼唸」。
中國大陸網友嘲笑，「台灣的輸入法也太麻煩了」、「難怪翻牆和蛙對線的時候，四個人同時都罵不過我一個」。台灣網友也不甘示弱，「這本來就是中國的注音，70年前你的祖先都用過，後面才改用了拼音，這不是嘲笑自己的祖先、自己的文化嗎？」「一個個注音都不知道，還在那高潮什麼」。
不過也有中國大陸網友認真介紹，「這些看起來像日文的字符，其實是中國1913年制定，1918年正式啟用的拼音。1950年我們改成了現在的拼音，而台灣沿用了當時的拼音」、「知識才是力量，無知的調侃，成就不了文化」、「這就和人家用五筆的說拼音麻煩，用拼音的說五筆麻煩一個道理，不要亂秀智商啦」。
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