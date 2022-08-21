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酸台灣輸入法麻煩 網：沒見過注音？

中國新聞組／北京21日電
一名中國大陸網友把台灣朋友使用注音輸入法打字的過程拍成了影片，嘲笑台灣的輸入法太過麻煩，打字速度太慢。（取材自微博）
一名中國大陸網友把台灣朋友使用注音輸入法打字的過程拍成了影片，嘲笑台灣的輸入法太過麻煩，打字速度太慢。（取材自微博）

日前，一段視頻在兩岸網路上引起熱議，一名中國大陸網友把台灣朋友用注音輸入法打字的過程拍下上傳，他在影片中嘲笑台灣的輸入法太麻煩，打字速度太慢，引起台灣網友的反駁，「這是注音符號，是你少見多怪」。不過也有大陸網友認真地科普注音符號的來源，緩和雙邊氣氛。

綜合媒體報導，影片中，一名台灣女生用手機示範注音符號輸入，「這個是ㄛ ，然後這個是三聲，然後這個是ㄞ ，然後愛是四聲，然後你，這是ㄋㄧ ，再加一個三聲就有了，最主要你要懂每一個注音怎麼唸」。

中國大陸網友嘲笑，「台灣的輸入法也太麻煩了」、「難怪翻牆和蛙對線的時候，四個人同時都罵不過我一個」。台灣網友也不甘示弱，「這本來就是中國的注音，70年前你的祖先都用過，後面才改用了拼音，這不是嘲笑自己的祖先、自己的文化嗎？」「一個個注音都不知道，還在那高潮什麼」。

不過也有中國大陸網友認真介紹，「這些看起來像日文的字符，其實是中國1913年制定，1918年正式啟用的拼音。1950年我們改成了現在的拼音，而台灣沿用了當時的拼音」、「知識才是力量，無知的調侃，成就不了文化」、「這就和人家用五筆的說拼音麻煩，用拼音的說五筆麻煩一個道理，不要亂秀智商啦」。

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