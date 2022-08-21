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浙高溫41°C 女坐漂流船失溫 男躺河中乘涼被當浮屍

中國新聞組／北京22日電
41°C去漂流，浙江女子突然渾身發冷，失去知覺，被其他遊客抬到陰涼處。醫師事後診斷研判她是高溫下失溫。（取材自都市快報）
41°C去漂流，浙江女子突然渾身發冷，失去知覺，被其他遊客抬到陰涼處。醫師事後診斷研判她是高溫下失溫。（取材自都市快報）

多地近期連續錄得40℃高溫，炎熱的天氣下，清涼的水上項目成了最受歡迎的遊玩項目。但有人竟在坐漂流船時突然渾身發冷失溫，也有人喝了酒後躺在水中睡覺，村民嚇壞以為是「浮屍」，另有一戶人家11人前往溶洞遊玩納涼，其中九人迷路失聯，勞動消防員徹夜救援。

都市快報報導，寧波張女一家四口日前與朋友們一起去紹興新昌縣小黃山漂流景區玩，大家各自坐在漂流船上漂流，距離漂流終點還有三分之一左右路程時，張女士突然渾身發冷，「兩隻手張不開了，手指蜷起來」，這種不適很快蔓延到腳上。

張女隨即呼救，一對老年夫妻把張女的船拖到岸邊，此時，張女整個身體都沒什麼知覺了，只「覺得很冷」，夫妻倆以為她中暑了，餵她喝水，幫她揉手，聯繫她家人，又報了警將她送醫。醫師說，張女的症狀可能是屬於失溫，可能因為她在漂流中，衣服濕透了，帶走了體內熱量，體溫就不斷下降。如果程度嚴重，會出現心肺功能衰竭等現象，有生命危險。

熱浪席捲下，中國多地連日錄得40℃高溫，浙江麗水一名醉酒男子為避暑躺在河中睡覺，...
熱浪席捲下，中國多地連日錄得40℃高溫，浙江麗水一名醉酒男子為避暑躺在河中睡覺，嚇壞路人，以為發現浮屍後報警處理。（視頻截圖）

香港01報導，浙江麗水梅源派出所近日接到村民報警稱，在河裡發現一具「浮屍」。民警到達現場後，發現一名穿著衣服的男子一動不動躺在水中，手腳都泡發白了，在大家準備「打撈」之際，該男子突然開始晃動四肢，睜開了眼睛，他表示，他中午喝了酒，天太熱就躺在水中乘涼，舒服地睡了半天覺。

華龍網報導，重慶市黃鶯鄉一戶人家11人19日前往溶洞遊玩納涼，沒想到其中九人迷路失聯，被困在洞穴裡，包括兩名70多歲的老人、五名兒童。

20日凌晨2時許，消防員到達現場，順著地上的食物、腳印等，弓著身甚至爬行尋找被困人員的蹤跡，凌晨5時許成功將九人安全救出。

重慶市武隆區消防救援支隊凌晨成功救出受困在一處未開發溶洞中的9名失聯村民。（取材...
重慶市武隆區消防救援支隊凌晨成功救出受困在一處未開發溶洞中的9名失聯村民。（取材自華龍網／武隆區消防供圖）

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