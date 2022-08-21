杭學生點外賣海底撈炸鍋 客服：先放鍋底才加水錯誤

海底撈外賣火鍋。（取材自微博）

浙江杭州幾名大學生19日點了海底撈外賣，加熱鍋底時突然炸鍋，辣油爆噴四濺，學生的眼睛也被濺到送急診。海底撈客服對此指出，根據監控畫面，大學生先放鍋底才加水是錯誤操作，而網友也幾乎一面倒地批評大學生生活常識不夠，「應該叫店員煮好吹涼餵他吃」。

據錢江晚報報導，杭州一名大學生表示，她和同學透過外賣平台點了海底撈小火鍋，大概煮了10多分鐘，火鍋就突然爆炸，辣油從桌子噴到教室門口，大約三、四公尺的距離，幾名同學眼睛都睜不開，「很辣、很痛」，老師帶他們去急診。診斷書顯示左眼眼角膜上皮脫落。

海底撈客服表示，根據監控畫面，大學生先把鍋底放在鍋子加熱才加水，加上沒有攪拌，水把油蓋住了，導致「炸鍋」，聲稱會再聯絡當事人處理。

吃火鍋炸傷眼睛有點慘，但中國網友的討論焦點都放在大學生不懂做菜，還有毒舌網友評論，這是餐飲業者跟不上時代，「尤其你顧客裡有很多巨嬰」，「如果太複雜的，你乾脆別搞外賣，或者你店員煮好吹涼了餵他吃下去。」