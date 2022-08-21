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肖建華在加龐大房產 被疑洗錢 調查指資金來自中國

中國新聞組╱北京21日電
肖建華在加拿大擁有龐大房產。（取材自百度百科）
肖建華在加拿大擁有龐大房產。（取材自百度百科）

擁有加拿大國籍的肖建華被中國法院判13年有期徒刑，其公司「明天控股」也被開罰550.3億人民幣（約80.74億美元）。由於肖建華家族在加拿大建立龐大的隱祕的地產王國，也被加拿大認為恐涉洗錢問題。

自由亞洲報導，肖建華被判刑13年，專家認為，這是一個政治判決，明顯是個輕判，代表在20大前的政治派系妥協結果。不過旅美民運人士郭寶勝表示，肖建華未來在監獄中的命運未卜，就像過去前重慶市委書記薄熙來背後金主丶原大連實德集團董事長徐明在服刑期已超大半時突然死亡，誰知道肖建華會不會也有一天橫死獄中。

據報導，肖建華擁有加拿大公民身分，他的龐大資金帝國中，其家族在加拿大的房地產投資價值超過10億加元也受到矚目，更被加拿大一些專家提醒恐涉及洗錢行為。

據加拿大環球電視台「Global News」的調查報導發現，肖建華的妻子和姊夫等人在加拿大擁有多家地產公司，2008年開始註冊登記，陸續買進豪華公寓和超過1.7萬平方英尺城堡莊園。2015年肖氏家族開始在安大略省南部搶購土地，開發建造價值數百萬加元公寓和聯排別墅項目，這些土地的價值超過10億加元。

報導指出，調查顯示，這些公司層層剝開後，發現都是中國來的資金，將加拿大房地產視為投資標的。

由於中國對公民輸出資金有嚴格的限制，因此對於肖建華如何能在加拿大投資如此龐大的房地產，是否資金轉移涉及違法洗錢的問題受到關注。多倫多反洗錢專家麥奎爾(Matt McGuire)說，這其中有很多危險信號，加拿大當局應該調查相關問題。「究竟誰在房地產市場進行洗錢，誰是真正幕後的房產持有人？」

肖建華妻子周虹文。(取材自名人簡歷)
肖建華妻子周虹文。(取材自名人簡歷)

加拿大 房地產 投資

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