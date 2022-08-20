「1周10核酸、讓不讓人活」歌手寫疫情 歌迷：解氣

東北歌手「寫給疫情的歌」諷一周十次核酸「讓不讓人活啊」，據傳已遭禁。（視頻截圖）

來自東北的創作歌手「何教授」近日在北京 巡演時，彈唱了一首自創的「寫給疫情 的歌」，直白的歌詞吐槽著中國百姓在疫情封控下，頻繁核酸檢測、封城、演出經營活動受限帶來的困擾，引起共鳴。不過，這首歌曲在微博及Bilibili等平台已被下架，還有網友反映因為在微信 群轉發視頻而被封號。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，8月13日傍晚，在北京東城區的小酒館裡，出生遼寧的80後創作歌手「何教授」彈唱著自創歌曲「寫給疫情的歌」，「有多久沒有拿吉他，因為演出都黃啦！......大街上哪哪都是人，卻不讓看表演。一個禮拜有七天，我做了十次核酸…… 。」引起現場觀眾的陣陣笑聲。這首歌的內容描述在疫情封控及全面核酸的政策下，中國百姓的無奈。

留著八字鬍的「何教授」頂著招牌的小平頭，在他東北民謠的曲風中，用一種看似不羈的態度，皺著八字眉問向蒼天：「又要核酸啦！又給我隔離啦！又要封城啦！我的健康寶又彈窗啦！ 還讓不讓人活啊？ 」

有歌迷把這段表演放上網，視頻中觀眾們時而大笑、時而拍手叫好，到最後還全場合唱，最後一句歌詞，「何教授」唱道：「我除了罵街， 我也沒辦法」，全場激動喝彩。

一位「何教授」的歌迷說：「何教授」的歌把底層人的心聲都唱出來了，「他的歌罵的不是疫情，罵的當然是政策啦，他把大家的心情吼出來了嘛，解氣！就是解氣！ 」

「何教授」這段「寫給疫情的歌」表演在網上瘋轉，但牆內卻已經消失踪影。一位網友在推特上分享，他因為在微信群裡發了「何教授」的「罵街現場」，被以違反互聯網相關政策為由，封號一個月。許多歌迷也因此擔心起「何教授」的安全問題。

一位「何教授」的工作人員說，「何教授」8月18日晚間的演唱正常進行，且座無虛席。

在北京的音樂創作人李先生說，「何教授」的音樂不復雜，卻是這個時代難得的真誠。

「何教授」曾自嘲是「國家六級老中醫」，專門治療「清新腦膜炎」和「喝雞湯導致的心靈潰瘍」。